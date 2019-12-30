Girl Power: названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

Компания Fandango, занимающаяся онлайн-продажей билетов, обнародовала "чарт" самых ожидаемых фильмов, премьеры которых состоятся в наступающем году.

Список приведен в Twitter, с акцентированием внимания на том факте, что из пяти картин-лидеров в нем четыре поставлены режиссерами-женщинами. Тогда как три из пяти потенциальных хитов-2020 - экранизации комиксов. Опять. Снова.

We took a poll...



4 of the top 5 most anticipated movies of 2020 were directed by women. #FemaleFilmmakerFriday#WonderWoman1984 - Patty Jenkins; 6/5#BlackWidow - Cate Shortland; 5/1#Eternals - Chloé Zhao; 11/6#Mulan - Niki Caro; 3/27 pic.twitter.com/tqOkXvWrgc — Fandango (@Fandango) December 27, 2019

Соответственно, в мужском, так сказать, сегменте верхушки представлен лишь Кэри Фукунага с "Не время умирать", многострадальным 25-м фильмом "бондианы" - он замыкает пятерку. Тогда как первые четыре строчки - "Чудо-женщина: 1984" Пэтти Дженкинс, "Черная Вдова" Кейт Шортланд, "Вечные" Хлои Чжао и "Мулан" Ники Каро, очередной игровой ремейк мультфильма Disney.

Далее - хоррор "Тихое место 2", комикс "Хищные птицы", "На высоте" - киноверсия бродвейского мюзикла, пиксаровский мультфильм "Душа" и девятый "Форсаж".

"Самыми ожидаемыми" актрисами стали Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон, Эмили Блант, Марго Робби и Зендая, актерами - Крис Пайн, Пол Радд, Райан Рейнольдс, Дэниел Крэйг и Роберт Дауни-младший.