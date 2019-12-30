Новости

Видео: кино и сериалы 2019 года смонтировали в 20-минутный "фильм" 11:32
Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года 10:36
Кристина Асмус оказалась в больнице 29.12.2019
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище 29.12.2019
Лучшие моменты из фильмов, сериалов и клипов года собрали в одно видео 29.12.2019

Girl Power: названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

Новости
    30.12.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Fandango, занимающаяся онлайн-продажей билетов, обнародовала "чарт" самых ожидаемых фильмов, премьеры которых состоятся в наступающем году.

Список приведен в Twitter, с акцентированием внимания на том факте, что из пяти картин-лидеров в нем четыре поставлены режиссерами-женщинами. Тогда как три из пяти потенциальных хитов-2020 - экранизации комиксов. Опять. Снова.

Соответственно, в мужском, так сказать, сегменте верхушки представлен лишь Кэри Фукунага с "Не время умирать", многострадальным 25-м фильмом "бондианы" - он замыкает пятерку. Тогда как первые четыре строчки - "Чудо-женщина: 1984" Пэтти Дженкинс, "Черная Вдова" Кейт Шортланд, "Вечные" Хлои Чжао и "Мулан" Ники Каро, очередной игровой ремейк мультфильма Disney.

Далее - хоррор "Тихое место 2", комикс "Хищные птицы", "На высоте" - киноверсия бродвейского мюзикла, пиксаровский мультфильм "Душа" и девятый "Форсаж".

"Самыми ожидаемыми" актрисами стали Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон, Эмили Блант, Марго Робби и Зендая, актерами - Крис Пайн, Пол Радд, Райан Рейнольдс, Дэниел Крэйг и Роберт Дауни-младший.

Новости

Для первой азиатки в "Звездных войнах" потребовали отдельный сериал 29.12.2019
Умер актер Константин Юченков 29.12.2019
Началась работа над "Дэдпулом 3" 29.12.2019
Названа дата премьеры второго сезона "Мандалорца" 29.12.2019
⧣ фантастика
Фото: instagram.com/ mizuriofficial
"Бэтмена" Роберта Паттинсона показали в новом костюме 26.12.2019
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: "Иди к папочке" - инди-хоррор с Элайджей Вудом 24.12.2019
Лидер Slipknot написал сценарий фильма ужасов 24.12.2019
Эдриан Броуди сыграет в сериале по рассказу Стивена Кинга 23.12.2019
⧣ супергерои
Фото: ПРОвзгляд
Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года 23.12.2019
Терри Гиллиам: Ненавижу "Черную пантеру" 23.12.2019