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Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

Новости
    20.12.2019, 13:30
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/birdsofpreywb Фото: twitter.com/birdsofpreywb
Фото: twitter.com/birdsofpreywb

Определилась десятка наиболее алчимых аудиторией кинопремьер наступающего года. Соответствующий перечень содержит сводный пресс-релиз, опубликованный IMDb - крупнейшим профильным агрегатором планеты. Поясняется, что десятка составлена по результатам подсчета обращений пользователей к странице того или иного проекта.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Названы самые популярные российские актеры

Итак, согласно IMDb, самая ожидаемая зрителями картина 2020 года - это "женская" супергероика "Хищные птицы" - с Харли Квинн во главе. Квинн вновь сыграет Марго Робби (а иначе какой смысл?). Плюс в деле Мэри Элизабет Уинстэд и Юэн Макгрегор.

Вторая строчка - "Соник в кино", основанная на энергичной линейке игр вампука, вокруг которой некоторое время воцарился грозный ажиотаж из-за спорного и жутковатого дизайна ведущего ежа-антропоморфа. Хотя великолепно усатый Джим Керри протагониста "зарулил" уже на стадии первых же кадров.

Третий - сиквел ландшафтного киноавиасимулятора "Топ Ган" (aka "Лучший стрелок") - "Топ Ган: Мэверик". С Томом Крузом. Персонаж, ставший одной из визиток актера, вернулся на экраны с 35-летней задержкой. При поддержке Вэла Килмера. Узнавать которого всё сложнее и сложнее.

Четвертое место - "Не время умирать" Кэри Фукунаги, юбилейный, 25-й, крайне многострадальный сегмент франшизы о Джеймсе Бонде. После которого Крэйг клянется расстаться с образом.

На пятом - "сольник" Черной Вдовы, "марвеловской" супергероини Наташи Романовой в исполнении Скарлетт Йоханссон.

Следом - игровой ремейк диснеевского шлягера "Мулан", "Чудо-женщина: 1984" Пэтти Дженкинс, "Дюна" Дени Вильнева, "King's Man: Начало" от Мэттью Вона - приквел серии, и девятый "Форсаж" Джастина Лина.

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