Топ-12 кроссоверов, которые появятся в России в 2020 году

Несмотря на то, что российский рынок редеет с каждым годом, на него всё равно постоянно выводятся новые модели. Ну а мы сегодня поговорим о самых ожидаемых кроссоверах, выходящих в 2020 году.

Kia Seltos

Очередному корейскому кроссоверу предрекают в России судьбу бестселлера, хотя изначально было известно, что он встанет на ступеньку выше популярной Creta.

Недавно появившееся ОТТС сообщает, что у нас машину калининградской сборки предложат с "атмосферниками" объёмом 1.6 и 2 литра, а также с турбомотором 1.6.

Первый двигатель предполагает выбор между коробками передач (механика или классический автомат) и типами привода (передний или полный), причём от последнего будет зависеть и мощность двигателя, выдающего 123 и 121 л.с. соответственно. Агрегат с большим объёмом и мощностью 149 л.с. стыкуется только с вариатором, но трансмиссий всё также две. А вот наддувный двигатель с 177 л.с. и 265 Нм выбора не предлагает вовсе - только полный привод и семиступенчатый "робот".

На кроссовер 2.0 с передним приводом даже объявили минимальную цену - 1,35 млн рублей за комплектацию Luxe. В неё в числе прочего входят климат-контроль, дисплей медиасистемы на 8 дюймов, камера заднего вида, легкосплавные колёса. Продажи стартуют в начале 2020 года.

Kia Mohave

Фото: Пресс-служба Kia.

Собрат предыдущего не только по марке, но и по прописке - собирать большой внедорожник будут также на "Автоторе". Называющий себя новым поколением, он, тем не менее, является плодом глубокой модернизации предыдущего, а внешне опирается на концепт Mohave Masterpiece. Соответственно, габариты прежние. В список изменённых деталей вошли передние крылья, капот, бамперы, крышка багажника. Салон также основательно обновлён и отличается от прежнего передней панелью, центральным тоннелем, рулём и обивкой дверей.

Мультимедийная система получила дисплей диагональю 12.3 дюйма, а место комбинации приборов занял ещё один такого же размера. Комплектация российского Mohave будет щеголять несколькими подушками безопасности, обогревом зеркал, четырьмя электростеклоподъёмниками, противоугонной системой, адаптивным круиз-контролем, электроприводом двери багажника и мониторингом давления в шинах.

Система полного привода обзавелась переключателем режимов под разные покрытия. Силовой агрегат не изменился - это по-прежнему дизельный V6 объёмом 3 литра, развивающий 250 л.с. и 549 Нм и состыкованный с "автоматом" на 8 ступеней. Электроусилитель теперь выполнен по более прогрессивной схеме с расположением на рейке. Цен пока нет, конкретной даты - тоже. Известно только, что это будет 2020 год.

Hyundai Palisade

Большой кроссовер займёт в модельном ряду место Grand Santa Fe, встав на ступень выше обычного Santa Fe. Габариты немаленькие: длина 4981 мм, ширина - 1976 мм, высота - 1750 мм.

В России Palisade, предположительно, предложат с двумя двигателями (бензиновым V6 на 3.8 литра и 295 л.с. и дизелем объёмом 2.2 л и мощностью 150 л.с.), одной коробкой передач - восьмиступенчатым "автоматом". Базовая версия приводится в движение только передними колёсами, а более дорогие могут похвастаться системой полного привода HTRAC. По информации российского представительства марки, у нас дебют намечен на вторую половину 2020 года.

Hyundai Creta

Несмотря на то, что весь мир уже увидел модель второго поколения в новом фирменном стиле с двухэтажной оптикой, нам она пока не светит. Российской публике придётся довольствоваться мелким фейслифтингом, который для остальных стран уже отслужил своё.

Зато произойдёт это довольно скоро: в продаже новинка должна появиться в первой квартале 2020 года. В соответствии с концепцией такого обновления, внешность немного изменится, а вот по технике, скорее всего, всё будет абсолютно так же, как и сейчас.

Genesis GV80

Фото: Пресс-служба Genesis.

Первый кроссовер премиального суббренда Hyundai ещё до премьеры был практически полностью рассекречен: на заводе его сфотографировали спереди, сзади и в салоне. Он вполне узнаваем: спереди разделённая на два этажа оптика, пятиугольная решётка радиатора, сзади фонари тоже разделены на два яруса, а в салоне и вовсе очень оригинальный двухспицевый руль. Мультимедиа тоже не в отстающих: диагональ дисплея 14.5 дюйма. При этом отрадно, что управление климат-контролем возложено на настоящие, осязаемые кнопки и вращающиеся регуляторы.

В базе у кроссовера задние ведущие колёса, 4-цилиндровый наддувный двигатель объёмом 2.5 л и мощностью примерно 300 л.с. Дальше в зависимости от модификации могут встречаться полный привод, 6-цилиндровый дизель 3.0 на 280 сил и 589 Нм, бензиновый V6 объёмом 3.5 литра, выдающий 380 л.с. и 530 Нм. Единственной трансмиссией, скорее всего, станет восьмиступенчатый "робот", имеющий два мокрых сцепления.

Согласно данным корейских журналистов, машина получит три модели дисков диаметром 19-22 дюйма, шесть вариантов оформления салона и 15 цветов кузова. Материалы, наперекор последним эко-тенденциям, обещают быть натуральными: дерево, алькантара, кожа, алюминий. Пока GV80 даже не отпраздновал мировую премьеру, но сроки его появления в России уже известны - во второй половине 2020 года.

Skoda Karoq

Одна из самых ожидаемых моделей по совместительству одна из самых близких к дате продаж, производство в Нижнем Новгороде уже стартовало. Продажи автомобиля начнутся в первом квартале. Построен Karoq, как и добрая половина фольксвагеновских моделей, на платформе MQB, а ближайшим родственником и собратом по размерам ему является Volkswagen Tiguan.

Продажи начнутся с версий Ambition и Style по цене от 1 515 000 рублей. За эту цену предложат тандем из двигателя 1.4 TSI и (внимание!) 8-ступенчатой автоматической коробки, а не "робота" DSG. Для многих это может стать хорошим аргументом к покупке именно "чеха", а не "немца".

Также анонсированы, но без цен и дат, базовая комплектация Active с атмосферным двигателем 1.6 в паре с механикой или "автоматом" на 6 ступеней и версия с турбомотором, полным приводом и DSG. В зависимости от варианта оснащения будто доступны мультимедийная система, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, ассистент парковки, система контроля слепых зон, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, автоматический дальний свет и традиционные для Skoda решения Simply Clever.

Geely FY11

Фото: Пресс-служба Geely.

Эта модель примечательна не только тем, что относится к модному сейчас формату купеобразных кроссоверов, но и тем, что получила платформу Volvo, а точнее XC40. Как сообщили в ООО "Джили-моторс", машина прибудет в Россию в течение 2020 года. Предполагается, что модель по цене впишется в компанию присутствующих на рынке Renault Arkana и Haval H7x. В Китае FY11 стоит примерно от 1.3 млн рублей, а к нам, скорее всего, повезут более дорогие версии.

Например, с двухлитровым турбодвигателем Volvo, выдающим 238 л.с. и 350 Нм, и 8-ступенчатым классическим "автоматом" Aisin на переднем или полном приводе. Гибридные же версии, как это обычно бывает, рискуют остаться за бортом.

Среди опций присутствуют, например, распознавание водителя по лицу для автоматической установки его профиля настроек, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предотвращения столкновения, слежение за "слепыми" зонами, камеры кругового обзора, ассистент парковки и беспроводная зарядка. Возможны, конечно, корректировки в списке оснащения ради удержания разумной цены. Все подробности должны стать известны уже совсем скоро.

Toyota Highlander

Фото: Пресс-служба Toyota.

Новая модель, как полагается, заметно выросла в размерах (в длину он теперь без пяти сантиметров пять метров), переехала на новую платформу TNGA GA-K (стойки Макферсон и многорычажка) и набрал множество модернизаций.

Как и раньше, предусмотрены места для семи или восьми человек в три ряда. Двигателей стало два: V6 объёмом 3.5 л, показывающий 299 л.с. и 357 Нм, и рядная "четвёрка" 2.5 л на 243 л.с. Оба мотора атмосферные и стыкуются с восьмиступенчатым "автоматом", а меньший входит в состав гибридной установки.

В базе привод, конечно, передний, а вариантов полного предусмотрено аж три: привычный с одной муфтой, с индивидуальными на каждое заднее колесо и с электромотором сзади у гибридной версии. Декларируется улучшение шумоизоляции "по всем фронтам", улучшение качества отделки. Есть много отсеков для мелочей и USB-гнёзд для подзарядки, а топовым версиям полагается атмосферная диодная подсветка.

Мультимедиа по умолчанию поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а дополнительно можно приобрести систему JBL Premium мощностью 1200 Вт, имеющую 11 динамиков. Также радует система Toyota Safety Sense, положенная машине по стандарту. В России новое поколение "Горца" ожидаем в течение 2020 года.

Cadillac XT6

Фото: Пресс-служба Cadillac.

Новая для американского производителя модель, вставшая на ступеньку выше XT5. Машина на момент написания статьи уже анонсирована на официальном сайте, но без какой-либо ясности, нет не только даты начала продаж, но даже информации о комплектациях и силовых агрегатах.

В длину автомобиль вымахал на 5050 мм, в ширину - 1964 мм, в высоту - 1784 мм. Внутри располагаются три ряда сидений. Спереди Cadillac опирается на стойки McPherson, сзади - на пятирычажку. Со старта в США доступен только шестицилиндровый атмосферник 3.6 л на 314 сил и 373 Нм в сочетании с "автоматом" на 9 ступеней. Есть переключение между режимами движения. Вдобавок к этому существует две версии самого автомобиля - "Спорт" и Luxury.

Первая предполагает более жёсткую подвеску и острое рулевое управление, а также отделку салона углепластиком. Для второй версии, соответственно, характерны более комфортные настройки, а в салоне на месте углепластика дерево. Luxury может приводиться в движение двумя или четырьмя колёсами, "Спорт" - только четырьмя. Кроме того, в последнем случае используется система Sport Control с двумя индивидуальными муфтами задних колёс.

Оснащение богатое и с прицелом на безопасность. В базе присутствует 7 подушек, контроль слепых зон и помех при движении задним ходом, камера заднего вида с омывателем и система удержания в полосе. Дополнительно можно получить камеры кругового обзора, ассистент парковки, проекционный дисплей, точку доступа Wi-Fi и такую интересную вещь как сохранение настроек "в облаке" и последующую их загрузку в другую машину с поддержкой этой функции.

Land Rover Defender

Модель эпохальная, причём не для всех в положительном смысле. Британцы долго мариновали публику, обещая достойнейшего наследника, который не посрамит имиджа легенды. В результате после сурового рамного "проходимца" мы видим, по сути, продвинутый кроссовер с несущим кузовом и независимыми подвесками. Платформу он делит с Discovery и выпускается на одном с ним заводе в Словакии. При этом особо отмечается, что подрамники и некоторые мелкие детали были разработаны специально для нового "Защитника".

Предусмотрено две модификации - 90 и 110 (позже подоспеет и 130), причём раньше это была длина колёсной базы, а сейчас просто признак того, какая машина больше. Для короткой версии предусмотрена пневмоподвеска, с которой клиренс можно изменять от 216 до 291 мм. Со старта доступен двухлитровый дизель с двумя вариантами форсировки - 200 и 240 л.с. - при моменте 430 Нм и гибридная установка с общими показателями 400 л.с. и 550 Нм, в состав которой входят рядная трёхлитровая рядная "шестёрка" и 48-вольтовый электромотор. Позже гамма должна пополниться бензиновым турбомотором на 300 сил и ещё одним гибридом, на сей раз подзаряжаемым.

По трансмиссии без вариантов: "автомат" ZF на 8 ступеней, понижающая передача и постоянный полный привод. Электронное оснащение не отстаёт: точка доступа Wi-Fi, "мультимедийка" с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, возможностью подключения по Bluetooth сразу двух смартфонов. Есть и уже традиционный для марки "прозрачный капот". В салоне прочная ткань на сиденьях, прорезиненное покрытие на полу и даже сливы для облегчения мойки. В качестве аксессуаров предлагаются шноркель, складная лестница и многое другое. Нас машина планирует осчастливить своим присутствием во второй половине 2020 года.

Есть предварительная информация и о ценах. По сведениям источника "РГ", знакомого с планами компании, Defender 110 в базовой комплектации будет несколько дешевле 4 млн рублей. Короткобазный Defender 90 окажется еще на 200 тысяч рублей доступнее.

Mercedes-Benz GLB

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Компактный кроссовер, конкурент Audi Q3 и BMW X1, но имеющий при этом третий ряд сидений, планирует дебютировать в России весной 2020 года, как сообщает пресс-служба производителя. В основе лежит "тележка" MFA, как и на "младших братьях" A-class, GLA, CLA. В салоне кроме собственно наличия "детского" третьего ряда обращает на себя внимание второй ряд, разделённый в пропорции 40:20:40. Багажник при сложенной "галёрке" вмещает немалые 560 л.

На родине предлагается два бензиновых наддувных двигателя объёмом 1.3 и 2 л мощностью 163 и 224 л.с. и двухлитровый дизель в вариантах на 116, 150 и 190 сил. Коробка передач всегда одна - 8-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Самые мощные бензиновые и дизельные версии имеют систему полного привода 4Matic с подключением задних колёс через муфту.

Комплекс MBUX объединяет цифровую комбинацию приборов и основной сенсорный дисплей. В опциях числятся круиз-контроль, светодиодные фары, проекционный дисплей и акустика Burmester. Европейский прайс открывается суммой 37,7 тысяч евро, а наши цены и комплектации пока неизвестны.

Mitsubishi Pajero Sport

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Как и в случае с уже упомянутой "Кретой", здесь мы имеем дело с рестайлингом, но довольно основательным. Помимо стандартного набора обновлений (фары, бампер, решётка радиатора), под списание попали старые крылья и капот. Словом, набор обновлений аналогичен исходному пикапу L200. У задних фонарей изменили конфигурацию, "отпилили" от них нижние секции и перенесли их в низ бампера, а также добавили спойлер на дверь багажника.

В салоне по нынешней моде заменили физические шкалы приборов дисплеем. Новая мультимедийная система поумнела в части работы со смартфонами, в частности, с мобильника можно менять настройки различных систем автомобиля, разблокировать центральный замок или открывать багажник, у которого, соответственно, появился электропривод.

При этом по технике внедорожник остался неизменным, то есть у нас можно ожидать всё те же дизель 2.4 и бензиновый трёхлитровый V6. Полноприводная трансмиссия Super Select II тоже никуда не денется. А вот по части электронных помощников прибавление. Теперь в наличии улучшенная система мониторинга слепых зон и предупреждения о проезжающих автомобилях при движении задним ходом.

Как ранее писала "РГ", Mitsubishi обещает привезти Pajero Sport во второй половине 2020 года. Столь длительное ожидание связано с повышением степени локализации модели на российском заводе компании в Калуге.