Вышел финальный трейлер "Дракулы" от создателей "Шерлока"

На YouTube вышел трейлер нового мини-сериала "Дракула" от BBC и Netflix.

Шоуранеры проекта - Марк Гейтисс и Стивен Моффат - наиболее известны по культовому "Шерлоку", о чем как об одном из главных достоинств напрямую упоминается в ролике.

В остальном очередная адаптация одноименного романа Брэма Стокера на видео не спешит представить что-то оригинальное и особенное: румынский граф обещает "найти правду в крови" и "уничтожить все, что вы любите". Его же в ответ характеризуют как "монстра и дьявола во плоти".

Главную роль исполнил датчанин Клас Банг (скандинавский сериал "Мост", "Девушка, которая застряла в паутине").

Премьера шоу на Netflix назначена на 4 января 2020 года (на BBC оно начало выходить 1 января). Все три эпизода будут сразу доступны для просмотра.