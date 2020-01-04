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Вышел финальный трейлер "Дракулы" от создателей "Шерлока"

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    04.01.2020, 00:13
Текст:   Богдан Бобров

На YouTube вышел трейлер нового мини-сериала "Дракула" от BBC и Netflix.

Фото: youtube.com/ BBC
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Шоуранеры проекта - Марк Гейтисс и Стивен Моффат - наиболее известны по культовому "Шерлоку", о чем как об одном из главных достоинств напрямую упоминается в ролике.

В остальном очередная адаптация одноименного романа Брэма Стокера на видео не спешит представить что-то оригинальное и особенное: румынский граф обещает "найти правду в крови" и "уничтожить все, что вы любите". Его же в ответ характеризуют как "монстра и дьявола во плоти".

Главную роль исполнил датчанин Клас Банг (скандинавский сериал "Мост", "Девушка, которая застряла в паутине").

Премьера шоу на Netflix назначена на 4 января 2020 года (на BBC оно начало выходить 1 января). Все три эпизода будут сразу доступны для просмотра.

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