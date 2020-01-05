Новости

Первый канал покажет финал молодежного чемпионата мира Канада - Россия 01:00
В Польше предотвратили покушение на министра юстиции 00:07
Никас Сафронов рассказал о скандале с "изнасилованием" 04.01.2020
Валерий Брагин: Даже проигрывая, мы верили в победу 04.01.2020
В Японии назвали основные причины рака придаточных пазух носа 04.01.2020
Случайный пуск: можно ли по ошибке нажать на "ядерную кнопку" 04.01.2020
Команда президента Беларуси победила хоккеистов США 04.01.2020
Шиитская группировка угрожает нападением на американские военные базы 04.01.2020
Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела Багдада 04.01.2020
В Багдаде прогремел взрыв 04.01.2020
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила 04.01.2020
Президент Ирана призвал Турцию сплотиться в противостоянии США 04.01.2020
В Тюменской области в ДТП погибла семья из пяти человек 04.01.2020
Замула, Воронков и Денисенко - лучшие игроки сборной России на МЧМ-2020 04.01.2020
Российские хоккеисты пробились в финал МЧМ впервые за четыре года 04.01.2020
В "Столото" назвали сроки получения выигранного миллиарда 04.01.2020
Стоит ли отдавать 1,5 млн рублей за Renault Arkana 04.01.2020
В Краснодаре машины "скорой помощи" дважды за день попали в ДТП 04.01.2020
МЧС освободят от ответственности за гибель людей при оправданном риске 04.01.2020
Искусственный интеллект обогнал врачей в точности диагностики рака 04.01.2020
Медведев разрешил привлекать российских военных к запускам OneWeb 04.01.2020
В столице стартует акция по утилизации новогодних елок 04.01.2020
Ученые рассказали о влиянии рациона на психическое здоровье 04.01.2020
Президент Ирана предупредил США о тяжких последствиях убийства Сулеймани 04.01.2020
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России 04.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
05.01.2020 01:00
Рубрика: Спорт

Первый канал покажет финал молодежного чемпионата мира Канада - Россия

Текст: Максим Домчев
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости

В воскресенье Первый канал будет транслировать финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором команда Валерия Брагина сразится за золото с канадцами.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Замула, Воронков и Денисенко - лучшие игроки сборной России на МЧМ-2020

В субботу сборная России в упорнейшем матче в овертайме сломила сопротивление команды Швеции, которую многие специалисты называли главным претендентом на победу. Основное время матча завершилось вничью - 4:4, а решающую шайбу в дополнительное время забросил Иван Морозов.

Во втором полуфинале канадская сборная уверенно и на удивление легко расправилась со сборной Финляндии - 5:0. Таким образом, в 21:00 в решающем матче сразятся Россия и Канада. Учитывая огромный интерес к турниру, Первый канал проведет прямую трансляцию этой встречи.

Программа "Время" выйдет в эфир в воскресенье в перерывах матча, сообщает пресс-служба Первого канала.

Напомним, что в групповом турнире команда Валерия Брагина нанесла канадцам самое крупное в истории поражение - 6:0. Однако предстоящий матч вряд ли сложится так же легко.

"РГ" публикует расписание спортивных трансляций на новогодние каникулы
Спорт Хоккей Чемпионат мира Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020

Главное сегодня

Путин намерен поднять в послании проблему стагнации доходов населения
Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела Багдада
Брачный возраст в России может быть скорректирован
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной угрозы
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны