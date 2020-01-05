Первый канал покажет финал молодежного чемпионата мира Канада - Россия

В воскресенье Первый канал будет транслировать финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором команда Валерия Брагина сразится за золото с канадцами.

В субботу сборная России в упорнейшем матче в овертайме сломила сопротивление команды Швеции, которую многие специалисты называли главным претендентом на победу. Основное время матча завершилось вничью - 4:4, а решающую шайбу в дополнительное время забросил Иван Морозов.

Во втором полуфинале канадская сборная уверенно и на удивление легко расправилась со сборной Финляндии - 5:0. Таким образом, в 21:00 в решающем матче сразятся Россия и Канада. Учитывая огромный интерес к турниру, Первый канал проведет прямую трансляцию этой встречи.

Программа "Время" выйдет в эфир в воскресенье в перерывах матча, сообщает пресс-служба Первого канала.

Напомним, что в групповом турнире команда Валерия Брагина нанесла канадцам самое крупное в истории поражение - 6:0. Однако предстоящий матч вряд ли сложится так же легко.