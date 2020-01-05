Вышел трейлер сериала с Аль Пачино "Охотники"

Опубликован трейлер сериала Amazon "Охотники".

По сюжету в конце семидесятых группа неравнодушных, сердито настроенных и этнически разнообразных американских граждан начинает выслеживать и истреблять многочисленно окопавшихся в США беглых нацистов. Чем руководит персонаж Аль Пачино, крепкий и решительный старик.

В основе ретро-шоу - реальная история.

Продюсер - Джордан Пил ("Прочь", "Мы", перезапуск "Сумеречной зоны"), как-то пообещавший не брать на главные роли в своих проектах белых актеров. Что, похоже, не относится к сериалам.

В остальных ролях: Грег Остин ("Молодой Морс"), Дилан Бейкер ("И пришел паук"), Дженни Берлин ("Коломбо"), Тиффани Бун ("Анатомия страсти"), Луис Одзава Чжанцзянь ("Человек в высоком замке"), Калеб Эмери ("Завучи").

Премьера - 21 февраля.

Трейлер, где, как нетрудно догадаться, можно увидеть нацистскую символику, доступен на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Предыдущий ролик смотрите здесь.