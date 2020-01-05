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Вышел трейлер сериала с Аль Пачино "Охотники"

Новости
    05.01.2020, 13:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

Опубликован трейлер сериала Amazon "Охотники".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер "Доктора Дулиттла"

По сюжету в конце семидесятых группа неравнодушных, сердито настроенных и этнически разнообразных американских граждан начинает выслеживать и истреблять многочисленно окопавшихся в США беглых нацистов. Чем руководит персонаж Аль Пачино, крепкий и решительный старик.

В основе ретро-шоу - реальная история.

Продюсер - Джордан Пил ("Прочь", "Мы", перезапуск "Сумеречной зоны"), как-то пообещавший не брать на главные роли в своих проектах белых актеров. Что, похоже, не относится к сериалам.

В остальных ролях: Грег Остин ("Молодой Морс"), Дилан Бейкер ("И пришел паук"), Дженни Берлин ("Коломбо"), Тиффани Бун ("Анатомия страсти"), Луис Одзава Чжанцзянь ("Человек в высоком замке"), Калеб Эмери ("Завучи").

Премьера - 21 февраля.

Трейлер, где, как нетрудно догадаться, можно увидеть нацистскую символику, доступен на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

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