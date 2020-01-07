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Назван самый успешный мультфильм в истории

Новости
    07.01.2020, 23:38
Текст:   Козьма Лоханкин

Прошлогодний мультфильм "Холодное сердце 2" стал самым кассовым мультфильмом в истории.

Фото: ПРОвзгляд
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По данным профильного портала Box Office Mojo, мультик собрал свыше 1,3 миллиарда долларов в мировом прокате.

Причём предыдущий рекорд принадлежал первой части - "Холодному сердцу" 2013 года.

Любопытно, что ремейк "Короля льва", также вышедший в прошлом году, собрал ещё более внушительную сумму - более 1,6 миллиарда. Однако студия Disney сразу заявила о своей принципиальной позиции: не считать созданный при помощи передовых компьютерных технологий фильм анимационным.

Поэтому право считаться самым прибыльным мультфильмом компания признаёт за другой, более "традиционной" с точки зрения исполнения своей сказкой.

Самым финансово успешным фильмом, напомним, считается картина "Мстители: Финал", обошедшая два блокбастера Джеймса Кэмерона - "Титаник" и "Аватар" (второй - не без труда).

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