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Рубрика: В мире

Вашингтон не пустил главу МИД Ирана на заседание Совбеза ООН

Глава МИД Ирана не смог получить документ, позволяющий ему участвовать в заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Вашингтон отказался выдать Джаваду Зарифу визу. Об этом сообщает Reuters.
Почему Трамп отдал приказ о ликвидации Сулеймани

Ранее Россия и Китай заблокировали принятие заявления СБ ООН, в котором осуждалось нападение на посольство США в Багдаде. По мнению Москвы, документ не учитывает убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

"Действия Вашингтона привели к эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что после убийства Сулеймани Совет Безопасности вряд ли сможет выработать единое заявление. Ранее Тегеран направил письмо генсеку организации и СБ в связи с громким убийством в Ираке в ходе операции США.

"Министерство иностранных дел принимает политические, юридические и международные меры в связи с убийством генерала Сулеймани", - сказал официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

Напомним, глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и его сопровождающие были убиты американцами ночью 3 января в аэропорту Багдада.

В мире США В мире Ближний Восток Ирак Международные организации ООН Совет Безопасности ООН Правительство МИД Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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