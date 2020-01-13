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Рубрика: В мире

Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента

Возникшие у компании Boeing проблемы скажутся на всей американской экономике. В частности, темпы роста ВВП США в этом году снизятся на 0,5 процента. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал министр финансов страны Стивен Мнучин. Он отметил, что Boeing является одним из крупнейших экспортеров.

Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит почти 3 тысячи сотрудников

Ранее глава минфина заявлял, что рост ВВП в 2020 году составит от 2% до 3%. "Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing", - добавил министр.

Напомним, из-за проблем с программным обеспечением крупнейший авиастроительный гигант решил приостановить сборку самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация этих лайнеров была приостановлена в марте прошлого года после двух авиакатастроф.

Boeing устанавливал дефектные детали на самолеты
В мире США Компании Авиация Boeing

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