Эксперты: Kia Seltos пока вряд ли станет лидером среди кроссоверов

По легкому пути

На калининградском заводе "Автотор" стартовало производство компактного кроссовера Kia Seltos. Это предприятие стало третьим в мире, где сегодня выпускается данная модель. Напомним, летом прошлого года Seltos встал на конвейер заводов Kia в Корее и Индии, на рынках которых уже успел завоевать популярность. Стоит при этом отметить, что в России производство нового кроссовера налажено в рамках контрактной сборки на предприятии "Автотор", а не на собственном заводе компании в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что там выпускается соплатформенная модель Hyundai Creta.

По мнению генерального директора АвтоСпецЦентр Kia Столица Юрия Самощенко, Kia Seltos мог бы дать серьезный бой Hyundai Creta на российском рынке, но, скорее всего, соображения экономической целесообразности вывода новой конкурирующей внутри группы модели на сокращающемся рынке внесли коррективы. Вместо полноценного производства на собственном предприятии в Санкт-Петербурге, требующем расширения для Seltos, была выбрана более экономичная по инвестициям крупноузловая сборка в Калининграде на предприятии "Автотор". Данное решение позволит не лишать рынок своевременного выхода новой ожидаемой модели, но несколько ограничивает доступность ее производства.

В настоящее время на предприятии "Автотор" производится Kia Seltos с двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором Smartstream IVT, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T GDI и преселективной коробкой передач 7DCT. Позже будет также освоен выпуск варианта с атмосферным бензиновым мотором 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией. Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом.

Дороже "Креты"

Фото: Пресс-служба Kia.

Между тем, уже известна стоимость кроссовера Seltos с 2,0-литровым двигателем и вариатором. Комплектация Luxe с передним приводом будет предложена покупателям по цене от 1 349 900 рублей. В этой версии Seltos получит систему климат-контроля, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

Как отмечает Юрий Самощенко, решение выпускать Kia Seltos методом крупноузловой сборки на "Автоторе" не могло не отразиться на стоимости автомобиля. Цена базовых версий пока не известна, а заявленное предложение с двигателем 2.0 за 1 349 900 рублей превышает стоимость аналогичного Hyundai Creta примерно на 150 000 рублей. На цену сказываются в том числе и применяемые льготы производителей по утилизационному сбору, который повысился в наступившем году. Но это вряд ли отпугнет ожидающую новинку прогрессивную аудиторию.

"Мы ожидаем некоторый дефицит автомобилей Seltos, поэтому давление на другие модели Kia будет минимальным. Новый кроссовер гармонично вписывается в модельный ряд, занимая ценовую нишу между Ceed и Sportage, обеспечивая бренд новой волной интереса со стороны молодежи, которая в последнее время все меньше интересуется владением личного авто, и борьба за ее внимание становится все актуальнее", - говорит Юрий Самощенко.

Кстати, привлечению молодежной аудитории призвана служить и другая новинка от Kia, которая появится у российских дилеров в этом году. Недавно компания сертифицировала в нашей стране новый кроссовер Kia XCeed, выполненный в стилистике европейских купе с характерно ниспадающей линией крыши. Он расширит семейство Ceed третьего поколения и должен стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам.

Корейский гамбит

Фото: Пресс-служба Kia.

По словам генерального директора "Auto-Dealer-СПб" Михаила Чаплыгина, сейчас у Kia три бестселлера - Rio, Sportage и Optima, и в первый год продаж Seltos не сможет их обойти, но объем реализации в 20 000 автомобилей вполне реально преодолеть. А в 2021 году у модели будут все шансы составить конкуренцию Sportage за звание кроссовера №1 от Kia.

"Владельцы Rio X-Line вполне могут пересесть на Seltos. А вот потенциальные покупатели Sportage вряд ли будут выбирать эту модель, - тут вопрос в деньгах, а также предпочтениях водителей, связанных с размерами и объемами автомобиля. Sportage, кроме стоимости, пока выигрывает у Seltos", - констатирует Михаил Чаплыгин.

Главным же соперником "Селтоса" на российском рынке, безусловно, станет соплатформенный кроссовер Hyundai Creta, который, кстати, в ближайшее время выйдет в обновленной версии. Впрочем, Seltos вряд ли сможет пошатнуть позиции бессменного лидера сегмента SUV, несмотря на то, что это более современный автомобиль, с ярким дизайном и более технологичным оснащением. Кроме того, в числе конкурентов нового кроссовера от Kia называются Renault Arkana, Nissan Qashqai, Suzuki Vitara, а также Skoda Karoq, хотя последний и оказался дороже.

Как считает Юрий Самощенко, своевременный вывод Kia Seltos на рынок направлен на привлечение внимания в целом к марке Kia, не ущемляя внутренней конкуренции с родственным брендом и не сильно влияя, ввиду ограниченности производства, на расстановку сил в сегменте SUV в 2020 году.

Тем не менее, реакция потребителя на модель будет служить лакмусовой бумажкой для производителя при принятии решения о полноценной сборке, степени локализации и значительном расширении объема производства в дальнейшем и, возможно, в перспективе 2021-2022 гг. в сегменте SUV сменится лидер, исчерпавший свою пиковую популярность.