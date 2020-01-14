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14.01.2020 10:01
Рубрика: Легковые авто

Peugeot запатентовала для России достойного конкурента Kia Optima

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Peugeot 508 получил одобрение типа транспортного средства чуть менее года назад и всё никак не может добраться до России. Появление патентных изображений лифтбека в базе Федерального института промышленной собственности даёт надежду на то, что ситуация сдвинется с мёртвой точки. Или нет?

Ранее "РГ" рассказывала о моторной гамме "пятьсот-восьмого" для отечественного рынка. В неё войдёт бензиновый турбодвигатель объёмом 1.6 литра, который для России дефорсировали до 150 л.с. В пару к нему определили 6-ступенчатый "автомат". Напомним, в Европе отдача двигателя составляет 180 сил, и сагрегатирован он с 8-диапазонной АКП.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Второй силовой агрегат - 177-сильный дизель объёмом 2.0 литра с внушительным пиковым моментом в 400 Нм. Коробка передач - 8-скоростной "автомат".

Интересно, что ОТТС Peugeot 508 получил в марте 2019 года, а срок действия его заканчивается в 2020-м, тоже в марте, однако до сих пор никаких новостей об автомобилях у дилеров. При этом рекламе лифтбека и обещаниям начать продажи на официальном сайте марки тоже в скором времени стукнет год…

Среди потенциальных конкурентов "пятьсот-восьмого", у которых есть перспективы появится в России, можно назвать Volkswagen Arteon и новую генерацию Kia Optima, которая стала лифтбеком.

Фото: Роспатент
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#Kia #Peugeot