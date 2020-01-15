Украинский посол в США рассказал о "химии" между Зеленским и Трампом

Между Зеленским и Трампом есть "какая-то химия". Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, добавив, что от личных отношений между главами государств очень многое зависит. В эфире телеканала "Прямой" дипломат сделал акцент на том, как важно показать обратную реакцию. "Мы не просто благодарны США, но и готовы помогать, когда это нужно", - подчеркнул Ельченко.

Стоит напомнить, что телефонный разговор с украинским коллегой принес хозяину Белого дома немало проблем. В сентябре прошлого года палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом стала беседа американского лидера с Зеленским.

По мнению демократов, президент США морально давил на коллегу, требуя инициировать разбирательство в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. В противном случае Трамп грозился заморозить военную помощь Незалежной.