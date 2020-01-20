В Госдуме прокомментировали трагедию в Перми

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская прокомментировала РИА Новости последствия трагедии в Перми, где в результате прорыва трубопровода в подвале жилого дома погибли пять, и пострадали шесть человек.

По ее словам, предоставление гостиничных услуг в подвальных помещениях запрещено, это общее имущество собственников дома.

- Предоставление гостиничных услуг в подвальных помещениях категорически сейчас уже запрещено в многоквартирных домах, тем более что подвал относится к общему имуществу. Если бы это был первый этаж, нежилое помещение - это одна история, если это подвал - то это общее имущество собственников дома, - подчеркнула парламентарий в интервью РИА Новости.

В связи с произошедшими трагическими событиями Совет Федерации обсудит полный запрет хостелов в подвалах. Ранее был принят компромиссный вариант закона, при котором было разрешено размещать в жилых домах хостелы при условии, что они находятся на первом этаже, имеют отдельный вход и помещение переведено в нежилое.

- Но мы будем эту норму усиливать. Потому что мы считаем, что должно быть все-таки решение общего собрания (жильцов дома), - добавила Хованская.

Напомним, ЧП в Перми произошло сегодня ночью. В мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе краевой столицы произошел порыв трубопровода с кипятком. Погибло пять человек, один из них несовершеннолетний ребенок.

В ходе спасательной операции термотравмы получили спасатели МЧС. Им оказали первую помощь, от госпитализации они отказались.

Возбуждено уголовное дело, расследование обстоятельств ведут следователи центрального аппарата СК РФ.