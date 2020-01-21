Первое чтение пакета поправок в Конституцию, внесенных президентом в Госдуму, может состояться уже 23 января. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его совам, дата рассмотрения окончательно будет утверждена завтра на Совете Госдумы. Одновременно с рассмотрением в парламенте предложения об изменениях в Основной Закон продолжит обсуждать и специальная рабочая группа.

Одновременно с рассмотрением в парламенте предложения об изменениях в Основной Закон продолжит обсуждать и специальная рабочая группа под сопредседательством Талии Хабриевой, Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса. Фото: Сергей Куксин

В Госдуме во вторник определили дату приема отзывов и замечаний к поправкам: в срок до 22 января их должны представить Совфед, правительство РФ, Верховный и Конституционный суды, комитеты и фракции Госдумы. Проект также направлен для отзывов в Счетную и Общественную палаты, законодательные и исполнительные органы власти регионов. Рассмотрение проекта в Госдуме будет хоть и оперативным, но тщательным. По сути, депутаты должны перейти на круглосуточный режим работы над внесенным законопроектом, заметил Вячеслав Володин. Цель - тщательно его проанализировать и обсудить законопроект президента с избирателями. Как пояснил журналистам глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Павел Крашенинников, документ рассматривается в Госдуме по процедуре федерального конституционного закона.

Вступление в силу изменений не будет одномоментным, напомнил Крашенинников. Так, введение в Конституцию положения о Госсовете потребует принятия конституционного закона, в котором будут обозначены задачи и полномочия данного органа.

Такую оперативную работу парламента над поправками к Конституции в Кремле объясняют важностью вопроса. "Безусловно, это будет сопровождаться массированным обсуждением сути предлагаемых поправок. Обсуждение и информационная кампания еще предстоят", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, безусловно, встречаются с большим вниманием, и их реализация и обсуждение всегда осуществляются исключительно в приоритетном порядке", - ответил на вопрос, почему такая спешка, представитель Кремля. "Это абсолютно понятная и ясная реальность, в которой мы существуем", - добавил Песков. По его словам, каких-то четких сроков окончания этой работы "мы не ставим". "Но очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет", - заметил он.

Говоря о роли рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, пресс-секретарь главы государства заявил, что наработки, безусловно, были, предложения были озвучены. "В группе представители самых разных областей нашей жизни, широкое представительство", - напомнил он.

Мы хотели бы, чтобы это общероссийское голосование было построено на тех же самых принципах, на которых было построено голосование в ходе последних президентских выборов

Вчера же рабочая группа провела свое очередное заседание, главным итогом которого стало решение пригласить представителей ЦИК для определения процедуры общероссийского голосования по вопросу поправок. За образец предполагается взять процедуру голосования на выборах президента России в 2018 году. "Мы, безусловно, будем привлекать специалистов Центральной избирательной комиссии. Предварительная договоренность у нас состоит в том, что в четверг на следующее заседание рабочей группы мы приглашаем специалистов ЦИК, коллегу Булаева попросим быть", - сказал рассказал журналистам сопредседатель группы, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Сенатор напомнил, что зампред ЦИК Николай Булаев принимал участие в создании многих процедур, внедренных в последние годы в российскую избирательную систему.

"Уже звучало, что мы хотели бы, чтобы это общероссийское голосование было построено на тех же самых принципах, на которых было построено голосование в ходе последних президентских выборов", - продолжил Андрей Клишас. Он напомнил, что накануне президентской кампании в законодательство было внесено несколько существенных новшеств, "направленных на то, чтобы повысить у общества доверие к самому институту выборов, а значит - к результатам голосования". "Безусловно, мы все эти же позиции обсудим", - добавил он.

Отметим, что на выборах главы государства в 2018 году впервые в масштабах всей страны была применена система "Мобильный избиратель", которая позволяет гражданам проголосовать в любой точке РФ вне зависимости от места постоянного проживания. Кроме того, в марте 2018 года впервые использовалось видеонаблюдение в помещениях территориальных избирательных комиссий, которые отвечают за важнейший этап подсчета голосов - введение данных протоколов с участков в систему ГАС "Выборы". Также были расширены возможности наблюдателей, выполнять эту функцию смогли представители не только избирательных штабов и политических партий, но и общественных палат (региональных и федеральной).

По словам Клишаса, ориентируясь на этот образец, участники рабочей группы обсудят, как обеспечить понятность, прозрачность и легитимность голосования, а также его максимальную доступность для граждан. "Потому что самое важное, подчеркну, - доверие людей к результатам этой процедуры", - заявил сенатор. Отвечая на вопросы журналистов, он предположил, что рабочая группа может изучить также опыт электронного голосования, которое в пилотном режиме состоялось в трех округах Москвы в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре прошлого года. По мнению Клишаса, оно прошло "не без шероховатостей".

"Мы обсудим эти вопросы с представителями ЦИК, я думаю, там самые компетентные люди и с точки зрения технического обеспечения голосования, и с точки зрения его правового оформления", - сказал он.

"Я думаю, у нас получится сформулировать такие правила, которым люди будут доверять. Это наша ближайшая задача на ближайшие заседания рабочей группы", - добавил он.

Следующее заседание состоится в четверг, 23 января, в Общественной палате РФ. Эта площадка выбрана постоянным местом работы группы по приглашению главы ОП РФ Лидии Михеевой, которая также участвует в подготовке предложений по поправкам в Конституцию. По словам Андрея Клишаса, на последующих заседаниях участники группы займутся подготовкой поправок ко второму чтению законопроекта о поправках. "Поправки в президентский закон вносить можно, у нас нет никаких ограничений", - заметил он.