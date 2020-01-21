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21.01.2020 15:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пострадавшие в отеле "Карамель" получат дополнительную матпомощь

Текст: Константин Бахарев

Глава Перми принял решение выделить средства из городского бюджета для семей погибших и пострадавших в мини-гостинице "Карамель". Об этом сообщили в администрации краевого центра.

Семьи погибших получат по 200 тысяч рублей, пострадавшие по 100 тысяч рублей. Также власти окажут помощь при организации похорон. До этого было принято решение о выделении финансовой поддержки из краевого бюджета в размере 500 тысяч рублей семьям погибших и пострадавшим - от 200 до 300 тысяч рублей. Ранее ООО "ПСЖ", обслуживающая поврежденный участок трубопровода, также сообщила, что выплатит родственникам погибших по 2 миллиона рублей, а пострадавшим - до 500 тысяч на каждого, в зависимости от степени ущерба здоровью.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
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Кроме того, в Перми создадут перечень гостиниц, хостелов и отелей, а также учреждений образования, культуры и спорта, прежде всего с пребыванием детей, расположенных в подвальных, полуподвальных помещениях и цокольных этажах, с указанием собственников и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию. Все они будут проверены в ближайшее время.

Напомним, что вчера, около двух часов ночи по местному времени, мини-отель "Карамель" был затоплен кипятком из прорвавшейся трубы тепломагистрали. При этом погибли пять человек, один из них ребенок. Еще шесть человек пострадали.

По факту гибели людей СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, ведется расследование.

Власть Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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