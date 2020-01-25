В Китае умер заразившийся коронавирусом врач

В китайском городе Ухань жертвой коронавируса 2019-nCoV стал врач местной клиники. Как сообщает ТАСС, от пневмонии умер 62-летний Лян Удун.

Согласно последним данным, новым типом коронавируса заразились 1287 человек, скончался 41 инфицированный. Больше всего заболевших - в провинции Хубэй. Вирус также выявлен у людей в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Наиболее уязвимые категории - лица старше 45 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Умершим от осложнений, вызванных пневмонией, было 65-80 лет.