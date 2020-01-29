В столичных аптеках самый ходовой товар сейчас - защитные маски. И все - из-за угрозы проникновения в страну китайского коронавируса. В интернет-магазинах за последние дни копеечные медизделия (обычная цена одной стандартной маски - 5 рублей) взлетели в цене в несколько раз. Пачку из 50 штук предлагают от 400 и до тысячи рублей. Китайский вирус в России пока не обнаружен, да и заболеваемость обычным гриппом ниже эпидемиологического порога - тем не менее тревожные новости из Китая и других стран, куда вирус все-таки проник, действуют на многих.

"Да, объемы продажи масок сегодня выросли в 8 раз, это по сравнению с тем же периодом прошлого года", - подтвердили "Российской газете" в крупной дистрибьюторской компании, имеющей собственную сеть аптек.

"С масками действительно напряженно, - говорит провизор в аптеке на Лобненской улице Москвы . - Даже не ожидали, что спрос так вырастет. Люди берут большими упаковками. Сегодня с утра продали последние 12 упаковок. Заказали еще. Ждем от поставщиков. Цены не поднимаем".

Для производителей масок счастливое время. Можно резко увеличить объем продаж - спрос высок, и покупатели не очень смотрят на цену. К слову, по крайней мере, в столичных аптеках маски в основном российского и белорусского производства.

Производят защитные маски, если речь не идет о стерильной продукции, в том числе и небольшие индивидуальные предприятия, практически швейные мастерские. Руководитель одного из предприятий признался, что получает сегодня заказы даже из-за рубежа - его попросили срочно приготовить партию медизделий с инструкцией на французском языке. Так что, скорее всего, маски улетят во Францию. Предприниматель проявил недюжинную смекалку: он собирается временно перейти на круглосуточный режим работы - пока велик спрос.

Что касается продаж лекарств - противовирусных, жаропонижающих, иммуномодуляторов, по словам провизора, ажиотажного спроса пока не наблюдается: ситуация обычная, вполне по сезону.

Тем не менее количество заболевших коронавирусом в мире растет. И, тревожная информация, зафиксированы первые "незавозные" случаи инфицирования. Четверо граждан Германии в Китае не были, но заболели: заразились прямо на работе, от коллеги, вернувшейся из поездки в КНР.

Понятно, что информация тревожная. И этим пользуются недобросовестные продавцы.

Для производителей масок счастливое время. Можно резко увеличить объем продаж - спрос высок, и покупатели не очень смотрят на цену

В последние дни, например, сразу несколько радиостанций передали в эфир рекламную информацию, что один из российских противовирусных препаратов - арбидол - активен против коронавируса. Более того, авторы рекламного текста не постеснялись сослаться на "проведенные исследования", подтвердившие эффективность лекарства. Хотя, как известно, впервые новый вирус был выявлен в Китае в декабре прошлого года, а геном его китайские вирусологи расшифровали уже в январе. Так что никаких исследований, которые могли бы подтвердить, как влияет на новый вирус лекарство, не проводилось и проводиться не могло.

Информация заинтересовала ФАС - в федеральной службе сообщили, что будут проверять соответствие рекламы требованиям законодательства.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Невинная

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Спасатели готовы

Глава МЧС России Евгений Зиничев наряду со другими своими коллегами из профильных ведомств вошел в состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Российские спасатели уже не раз принимали участие по предотвращению и ликвидации опасных вирусных эпидемий. Это касается реагирования и на вспышку вируса атипичной пневмонии, и лихорадки Зика. Наиболее ценный опыт взаимодействия был получен, когда в Африке свирепствовал вирус Эбола. Как известно, в нашу страну эта смертельная зараза не попала. Однако та ситуация позволила продемонстрировать серьезные возможности спецподразделений МЧС России, прежде всего Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и отряда Центроспас.

Центроспас - единственный отряд в мире, у которого есть своя авиация и практически собственный аэропорт всего в пятнадцати минутах от места базирования. А это значит, отряды максимально мобильны. Они могут не только провести авиамедэвакуацию зараженного практически из любой точки страны, но и доставить, если нужно, специалистов и медоборудование в зону поражения, где бы она ни находилась: в России или за ее пределами.

Как показала командно-штабная тренировка по геморрагической лихорадке, вызванной вирусом Эбола, российские спасатели совместно со специалистами минздрава и ФМБА отработали до автоматизма безопасную эвакуацию в специальных "биобоксах" потенциально зараженных больных.

Эти полностью изолированные приспособления позволяют не только перемещать больных, но и во время перевозки проводить необходимые манипуляции без контакта заболевшего с медиком или спасателем. Впервые это уникальное оборудование было представлено на выставке "Комплексная безопасность" в 2015 году и с тех пор составляет важную часть возможностей МЧС в борьбе с опасными инфекциями.

Также ведомство располагает возможностью развернуть временный госпиталь прямо на окраине любого аэропорта. На это уйдет всего 45 минут - и прием пациентов начнется. Полная автономность работы госпиталя (привезенные собственные запасы лекарств и медизделий, а также еда) - обеспечена минимум на две недели. При этом даже не нужны внешние источники электричества и воды. В таких условиях шла работа, например, в непролазных зарослях в Шри-Ланке или Гаити.

Если же возможностей госпиталя все же окажется недостаточно, то у спасателей имеются возможности эвакуировать больных в любые клиники страны. На вооружении - 10 модулей, рассчитанных на 40 пострадавших. Их быстро размещают в вертолете, в самолетах Ил-76, Ан-148 или Суперджет 100 МЧС России. Это фактически реанимационное отделение.

Подготовил Тимофей Борисов