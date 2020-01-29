Среди эвакуированных из Уханя японцев могут быть носители коронавируса

В токийском аэропорту Ханэда приземлился первый чартерный рейс с эвакуированными из китайского города Ухань гражданами страны. К себе на родину смогли вернуться пока только 206 человек.

Как минимум двое из них пожаловались на повышенную температуру и кашель, передает агентство Киодо. Не исключено, что они могут быть заражены коронавирусом. В настоящее время местные врачи дополнительно исследуют состояние соотечественников.

Тем временем ситуация в Китае остается напряженной. Так, количество погибших от пневмонии нового типа увеличилось до 132 человек. Число инфицированных превысило 5 тысяч. Заболевание продолжает распространяться довольно быстрыми темпами.