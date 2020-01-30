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30.01.2020 17:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владелец подвального отеля в Перми сделал незаконную перепланировку

Текст: Надежда Пащенко

Владелец пермского мини-отеля "Карамель", в котором при прорыве трубы погибли пять человек, за четыре года до трагедии сделал незаконную перепланировку подвала. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Прокуратура вынесла представление мэру Перми после ЧП в отеле

По данным ведомства, предприниматель решил организовать гостиницу в подвальном помещении многоэтажки, которое принадлежало его отцу.  В 2016 году он провел там незаконную перепланировку, после чего начал оказывать гостиничные услуги. Как подчеркивают следователи, данные услуги не отвечали требованиям безопасности.

В ночь на 20 января в районе гостиницы прорвало трубу горячего теплоснабжения. Подвал был затоплен, в это время там спали люди. Погибли пять человек, шестеро получили ожоги различной степени тяжести - в том числе спасатели во время ликвидации последствий аварии.

Как писала "РГ", после трагедии предприниматель был объявлен в розыск. В четверг, 30 января, его задержали в аэропорту Екатеринбурга, куда он прилетел на одном из рейсов. Мера пресечения ему еще не избрана. Ранее по дело о халатности был задержан сотрудник надзорного подразделения пермского МЧС. По версии следствия, в феврале 2019 года он проводил проверку в отеле, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения. Однако работа гостиницы приостановлена не была. Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Сейчас сотрудники СК продолжают тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, установление его причин и иных лиц, чьи действия повлекли трагические последствия.

В Перми начались выплаты пострадавшим при ЧП в мини-отеле

По данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, у сети гостиниц "Карамель" есть ещё одно помещение в Перми с тем же владельцем (сейчас оно закрыто). В 2017 году администрация Дзержинского района подавала на него в суд с требованием вернуть второй этаж жилого дома по улице Екатерининская, где располагалась гостиница, в состояние в соответствии с техпаспортом. Ранее в этом помещении также была проведена незаконная реконструкция - демонтирован подоконный простенок несущей стены дома, а на его месте установлена дверь на лоджию. Суд удовлетворил иск полностью, однако требования ответчиком не были исполнены.

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