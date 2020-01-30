Новости

У прилетевших с Хайнаня хабаровчан не обнаружили коронавирус 08:18
Дубль Радулова и гол Гурьянова не помогли "Далласу" 08:08
Химики научились определять срок давности отпечатков пальцев 08:04
На Украине истощились пять главных месторождений газа 07:59
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США 07:56
Троих прибывших из КНР приморцев обследовали на коронавирус 07:49
В якутском лицее зафиксирована вспышка кишечной инфекции 07:48
Сергей Харитонов назвал Александра Емельяненко позором ММА 07:36
Бизнесмен Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов 07:30
IKEA временно закрыла все свои магазины в Китае из-за коронавируса 07:23
Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 километров 07:13
Овечкин вышел на лед под 24-м номером в память о Брайанте 06:59
Двое иракских военных погибли в столкновении с боевиками ДАИШ 06:46
В Японии еще у трех человек выявлен коронавирус 06:35
Прокуратура Пекина будет наказывать за ложную информацию о коронавирусе 06:24
За две недели до убийства беременная обращалась в полицию Новосибирска 06:06
УФАС Вологодской области помогло вернуть в региональный бюджет 300 млн 06:00
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с "Титаником" 05:57
Небензя напомнил авторам "сделки века" о принадлежности Голанских высот 05:55
Ветер повалил недавно построенное заграждение на границе США и Мексики 05:55
В посольстве РФ в США прокомментировали новые антироссийские санкции 05:20
Сотрудники аппарата Кузнецовой приехали с проверкой в Комсомольск 05:20
В Якутии при опрокидывании вахтового автобуса пострадали рабочие 05:10
Вузы Приморья продлили каникулы для китайских студентов до 1 марта 04:42
Трамп провел совещание по ситуации с коронавирусом 04:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 06:35
Рубрика: В мире

В Японии еще у трех человек выявлен коронавирус

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Японии новый коронавирус 2019-nCoV выявлен еще у троих граждан страны. Речь идет о двух мужчинах и женщине, которые 29 января в составе группы из 206 человек были эвакуированы чартерным рейсом из китайского города Ухань.

Фото: REUTERS
Названы города, наиболее подверженные риску распространения коронавируса

Японские медики поставили опасный диагноз по результатам анализов, которые были проведены по прибытии соотечественников на родину, передает телерадиокомпания NHK. Примечательно, что у двоих из инфицированных отсутствовали первичные симптомы заболевания. В частности, не было повышенной температуры.

Сегодня правительственный чартер доставил на японские острова вторую партию жителей страны из Уханя. Как минимум у четырнадцати из 210 человек, приземлившихся утром в токийском аэропорту Ханэда, зафиксирована повышенная температура. Не исключено, что среди них также будут заболевшие пневмонией нового типа.

В Японии экскурсовод заразился коронавирусом от китайских туристов

Японские власти принимают срочные меры в связи с изменением обстановки в стране. Правительство учредило специальный штаб по борьбе с распространением пневмонии нового типа. Журналисты отмечают, что данные действия направлены на повышение эффективности работы министерств по предотвращению угрозы.

Тем временем ситуация с коронавирусом 2019-nCoV в Китае остается напряженной. По последней информации, от болезни скончались 170 граждан Поднебесной. Число инфицированных приблизилось к восьми тысячам.

В Японии водитель автобуса заразился коронавирусом от китайских туристов
В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссасхар
Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС
В Кремле не принимают особых мер от коронавируса
Небензя: Террористы в Сирии готовят новую провокацию с химоружием
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев