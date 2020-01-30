В Японии еще у трех человек выявлен коронавирус

В Японии новый коронавирус 2019-nCoV выявлен еще у троих граждан страны. Речь идет о двух мужчинах и женщине, которые 29 января в составе группы из 206 человек были эвакуированы чартерным рейсом из китайского города Ухань.

Японские медики поставили опасный диагноз по результатам анализов, которые были проведены по прибытии соотечественников на родину, передает телерадиокомпания NHK. Примечательно, что у двоих из инфицированных отсутствовали первичные симптомы заболевания. В частности, не было повышенной температуры.

Сегодня правительственный чартер доставил на японские острова вторую партию жителей страны из Уханя. Как минимум у четырнадцати из 210 человек, приземлившихся утром в токийском аэропорту Ханэда, зафиксирована повышенная температура. Не исключено, что среди них также будут заболевшие пневмонией нового типа.

Японские власти принимают срочные меры в связи с изменением обстановки в стране. Правительство учредило специальный штаб по борьбе с распространением пневмонии нового типа. Журналисты отмечают, что данные действия направлены на повышение эффективности работы министерств по предотвращению угрозы.

Тем временем ситуация с коронавирусом 2019-nCoV в Китае остается напряженной. По последней информации, от болезни скончались 170 граждан Поднебесной. Число инфицированных приблизилось к восьми тысячам.