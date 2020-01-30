В организации побега Карлоса Гона заподозрили бывшего спецназовца

Прокуратура Токио получила ордер на арест бывшего сотрудника спецназа США Майкла Тэйлора и двух других людей, имена которых не раскрываются, по обвинению в пособничестве побегу Карлоса Гона. Об этом информирует агентство Kyodo.

Одновременно был выписан ордер на арест самого Гона - за то, что тот нелегально покинул территорию Японии.

Еще в ноябре 2018 года бывший глава концерна Nissan был арестован Токийской прокуратурой за финансовые махинации. Топ-менеджера обвинили в том числе в неуплате налогов.

Позже его отпустили под подписку о невыезде под залог в размере 14 миллионов долларов, но затем его снова арестовали по подозрению в присвоении пяти миллионов долларов.

В итоге Гон был помещен под домашний арест. А 29 декабря 2019 года таинственным образом сбежал из Японии и обосновался в Бейруте.

В Ливане Гон организовал пресс-конференцию, на которой рассказал свою "правду" о том, кто и зачем завел против него уголовное дело в Стране восходящего солнца.