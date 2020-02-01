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01.02.2020 06:46
Рубрика: Общество
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В Волгограде внучке красноармейца вручили медаль "За отвагу"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Георгий Долгопский/wikipedia.org Фото: Георгий Долгопский/wikipedia.org
Фото: Георгий Долгопский/wikipedia.org

В Волгограде внучке сержанта Красной армии Петра Пономарева вручено удостоверение и копия медали "За отвагу". Командир минометного расчета был представлен к награде в 1944 году, но получить не успел - скончался в госпитале от ран.

Фото: Поисковое движение России
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, призванный в 1941 году на фронт из станицы Кореновской Краснодарского края Петр Пономарев воевал в рядах 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии. После тяжелого ранения летом 1943 года приезжал в отпуск к семье в Краснодарский край.

В августе 1944 года командир минометного расчета был тяжело ранен в голову в боях за Краков, и скончался в госпитале 18 августа 1944 года. В станице Кореновской у него остались жена Татьяна Пономарева, дочери Тамара и Евгения, и сын Николай.

Спустя 76 лет наградные документы потомкам солдата Красной армии вручил военный комиссар города Волжский Сергей Карпов.

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