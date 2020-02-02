Китай выразил благодарность РФ за помощь в борьбе с короновирусом

Глава МИД КНР Ван И поблагодарил Россию за оказание гуманитарной помощи для борьбы с распространением эпидемии коронавируса и за приезд группы российских экспертов-эпидемиологов. Об этом он заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Китайский министр также выразил благодарность за телеграмму от главы РФ Владимира Путина, адресованную председателю КНР Си Цзиньпину, передает РИА Новости. По его словам, это демонстрирует высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия.

Ранее сообщалось о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров оценил меры Китая по борьбе с коронавирусом.

Между тем, по данным посольства РФ в Пекине, среди граждан России в Китае инфицированных нет. Диппредставительство поддерживает с ними постоянный контакт. Правительство России приняло решение эвакуировать россиян из провинции Хубэй, где впервые было зафиксировано заболевание. Там в общей сложности проживает 341 гражданин РФ.

В четверг правительство России приняло решение закрыть границы с Китаем в пяти регионах Дальневосточного округа. Для граждан КНР приостановили выдачу электронных виз. Кроме того, с 31 января решено ограничить железнодорожное сообщение с КНР. Все россияне, отдыхающие на острове Хайнань, должны будут вернуться домой до четвертого февраля.

Напомним, ВОЗ признала вспышку заболевания коронавирусом чрезвычайной ситуацией международного значения. Эпидемия унесла жизни более 300 человек.