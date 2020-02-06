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06.02.2020 02:43
Рубрика: В мире

Число погибших при жесткой посадке Boeing в Стамбуле выросло до трех

Минздрав Турции обновил данные по погибшим в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула.

Фото: REUTERS
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"К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек пострадали, трое из них находятся в реанимации", - такие цифры озвучил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Ранее СМИ сообщали об одном погибшем. Всего на борту было 183 человека, включая шесть членов экипажа.

Напомним, из-за сильного ветра и ливня прилетевший из Измира Boeing 737-800 после посадки выкатился за пределы полосы, разрушился на три части и загорелся. Россиян на борту лайнера не было.

Представитель авиакомпании Pegasus Airlines (турецкий лоукостер), которой и принадлежал самолет, рассказал, что среди пассажиров было 155 граждан Турции, четверо граждан США, столько же китайцев, трое иракцев, один швед, сириец, ливанец, марокканец, а также граждане Израиля, Киргизии, Туркмении и Казахстана.

В мире Ближний Восток Турция Авиакатастрофы

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