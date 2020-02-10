Российский прокат возглавили "Хищные птицы"

"Оскар" - "Оскаром", но давайте не будем забывать и про дела более приземленные - бухгалтерские. Специализированный портал kinobusiness.com приводит пятерку лидеров ушедшей недели - обнародованы пока предварительные данные по кассовым сборам за 6-9 декабря.

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.

Наша рецензия.

Военная драма Сэма Мэндеса "1917", теперь - официально "оскароносная" (три статуэтки), за две недели российского проката заработала более 223 миллионов рублей, из которых почти 68 - за минувшую.

Наша рецензия.

"Плохие парни навсегда", третья часть приключений визуально заметно покрупневших Уилла Смита и Мартина Лоуренса, - 689,5 млн за три недели проката.

Наш отзыв.

Российский "Холоп", уже ставший самым кассовым отечественным фильмом в истории, обойдя "Движение вверх" (2 968 400 000), упорно держится в топе, собрав за семь недель проката 3 113 700 000 рублей. Напомним: больше здесь только у "Аватара" Кэмерона - 3 639 500 000.

Замыкает пятерку свежая, так сказать, экранизация "Маленьких женщин" - 142,8 млн за две недели, из которых 47,7 - за прошедшую.