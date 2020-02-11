Вирус не представляет угрозы для человека, но смертелен для диких и домашних свиней. Как рассказали в Россельхознадзоре, передача возбудителя чумы может произойти от простого соприкосновения с больным (в том числе павшим) животным. Свинья может подхватить АЧС, даже если пройдет по земле, где недавно топталось больное животное. Вирус разносят автомобили на своих колесах, он успешно "мигрирует" в кормах. Именно поэтому единственный способ предотвратить пандемию - уничтожать любой потенциально опасный источник заразы, включая еще здоровых животных.
Поскольку павших кабанов в Калмыкии обнаружили на берегу Чограйского водохранилища, вдалеке от населенных пунктов, свиней в хозяйствах не отчуждали (в Каменском районе, кстати, тоже). Однако если населенные пункты попадают в так называемый эпизоотический очаг, то в радиусе не менее пяти километров проводится изъятие всех свиней и полученной от них продукции животноводства (кроме хозяйств, способных обеспечить высший уровень безопасности).
- Сейчас в Калмыкии важно следить за дикими кабанами. Численность поголовья животных регулируют органы охотничьего надзора. Численность кабанов не должна превышать одной особи на четыре тысячи гектаров, - рассказал "РГ" начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской области и Республике Калмыкия Алексей Панкратов.
Специалистам управления работать в таких условиях непросто, ведь животные могут мигрировать на большие расстояния. Пока сотрудникам ведомства удавалось предотвращать новые вспышки. Правда, в Краснодарском крае с 2006 по 2016 год поголовье свиней сократилось более чем на 70 процентов. Основной причиной назвали тогда именно АЧС, из-за которой были введены ограничения на содержание животных. Кубанские власти приняли соответствующий ограничивающий закон на уровне региона, хотя фактически он "бьется" с федеральным законодательством.
- Чума попала в Россию через российско-грузинскую границу, вирус занесли мигрирующие через горы дикие кабаны. В конце 2013 года, когда счет вспышек пошел на десятки, заговорили о полном запрете на содержание свиней в домашних хозяйствах. Но это поставило бы на грань выживания сотни сельских семей, - вспоминает редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Благодаря активности Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств России удалось остановить эту инициативу.
АККОР направила письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой не вводить запрет. И их услышали. Сегодня нет сомнений, что службы Россельхознадзора контролируют ситуацию.
По словам Беляева, Китай, крупнейший потребитель свинины в мире, за последние полтора года из-за АЧС сократил количество этих животных на 200 миллионов голов, это примерно в четыре раза больше всего поголовья в нашей стране. Вирус проник в Индонезию, Вьетнам, на Филиппины. Германия опасается многочисленных вспышек в соседней Польше, в Болгарии и Румынии не могут разобраться, кто кого заразил. "В общем, на мировом фоне у нас все очень хорошо", - резюмирует эксперт.
Николай Власов, замруководителя Россельхознадзора, главный ветврач России:
- Вакцину против АЧС когда-нибудь создадут. Но она не будет вакциной в привычном понимании. Свинью можно "иммунизировать" против АЧС, однако стандартным препаратом этого сделать не удается. Синтезируется масса антител, и они, наоборот, улучшают репродукцию вируса в организме. Задача в том, чтобы передать организму напрямую инструкции по экспансии тех клонов Т-лимфоцитов, которые могут убивать вирус. Обычная вакцина с этим не справится. Кстати, вызывает беспокойство и ситуация с высокопатогенным гриппом птиц.