На прошлой неделе в Каменском районе Ростовской области сняли карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Но тут же пришла новость из соседней Калмыкии: теперь чуму нашли у диких кабанов. На небольшой территории, где был обнаружен очаг, уже ввели карантин. Однако дикие животные способны переносить вирус на огромные расстояния, что затрудняет локализацию АЧС.

Вирус не представляет угрозы для человека, но смертелен для диких и домашних свиней. Как рассказали в Россельхознадзоре, передача возбудителя чумы может произойти от простого соприкосновения с больным (в том числе павшим) животным. Свинья может подхватить АЧС, даже если пройдет по земле, где недавно топталось больное животное. Вирус разносят автомобили на своих колесах, он успешно "мигрирует" в кормах. Именно поэтому единственный способ предотвратить пандемию - уничтожать любой потенциально опасный источник заразы, включая еще здоровых животных.

Поскольку павших кабанов в Калмыкии обнаружили на берегу Чограйского водохранилища, вдалеке от населенных пунктов, свиней в хозяйствах не отчуждали (в Каменском районе, кстати, тоже). Однако если населенные пункты попадают в так называемый эпизоотический очаг, то в радиусе не менее пяти километров проводится изъятие всех свиней и полученной от них продукции животноводства (кроме хозяйств, способных обеспечить высший уровень безопасности).

- Сейчас в Калмыкии важно следить за дикими кабанами. Численность поголовья животных регулируют органы охотничьего надзора. Численность кабанов не должна превышать одной особи на четыре тысячи гектаров, - рассказал "РГ" начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской области и Республике Калмыкия Алексей Панкратов.

Специалистам управления работать в таких условиях непросто, ведь животные могут мигрировать на большие расстояния. Пока сотрудникам ведомства удавалось предотвращать новые вспышки. Правда, в Краснодарском крае с 2006 по 2016 год поголовье свиней сократилось более чем на 70 процентов. Основной причиной назвали тогда именно АЧС, из-за которой были введены ограничения на содержание животных. Кубанские власти приняли соответствующий ограничивающий закон на уровне региона, хотя фактически он "бьется" с федеральным законодательством.

- Чума попала в Россию через российско-грузинскую границу, вирус занесли мигрирующие через горы дикие кабаны. В конце 2013 года, когда счет вспышек пошел на десятки, заговорили о полном запрете на содержание свиней в домашних хозяйствах. Но это поставило бы на грань выживания сотни сельских семей, - вспоминает редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Благодаря активности Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств России удалось остановить эту инициативу.

АККОР направила письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой не вводить запрет. И их услышали. Сегодня нет сомнений, что службы Россельхознадзора контролируют ситуацию.

По словам Беляева, Китай, крупнейший потребитель свинины в мире, за последние полтора года из-за АЧС сократил количество этих животных на 200 миллионов голов, это примерно в четыре раза больше всего поголовья в нашей стране. Вирус проник в Индонезию, Вьетнам, на Филиппины. Германия опасается многочисленных вспышек в соседней Польше, в Болгарии и Румынии не могут разобраться, кто кого заразил. "В общем, на мировом фоне у нас все очень хорошо", - резюмирует эксперт.

Прямая речь

Николай Власов, замруководителя Россельхознадзора, главный ветврач России:

- Вакцину против АЧС когда-нибудь создадут. Но она не будет вакциной в привычном понимании. Свинью можно "иммунизировать" против АЧС, однако стандартным препаратом этого сделать не удается. Синтезируется масса антител, и они, наоборот, улучшают репродукцию вируса в организме. Задача в том, чтобы передать организму напрямую инструкции по экспансии тех клонов Т-лимфоцитов, которые могут убивать вирус. Обычная вакцина с этим не справится. Кстати, вызывает беспокойство и ситуация с высокопатогенным гриппом птиц.