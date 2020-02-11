В США перед праймериз в Нью-Гемпшире резко упала популярность Байдена

Поддержка Джо Байдена в стране упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений с момента его неубедительного результата на кокусах (собраниях партийных активистов) в Айове.

С другой стороны, у американских избирателей-демократов растет интерес к кандидатуре медиа-магната, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и соцслужбы Ipsos, обнародованного в понедельник.

Опрос общественного мнения, проведенный с четверга по понедельник, показал, что только 17 процентов зарегистрированных демократов и независимых респондентов будут голосовать за Байдена, что на 5 процентных пунктов меньше, чем было в аналогичном опросе, который проводился на прошлой неделе, до кокусов в Айове.

Этот уровень поддержки был самым низким, зафиксированным для Байдена в опросах Reuters /Ipsos, с тех пор как бывший вице-президент начал участие в предвыборной гонке демократов в апреле прошлого года, чтобы бросить вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу на выборах, которые состоятся в США 3 ноября этого года.

Американский сенатор Берни Сандерс возглавил рейтинг остальных кандидатов с поддержкой в 20 процентов. А 15 процентов опрошенных поддержали Блумберга.