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11.02.2020 06:30
Рубрика: В мире

В США перед праймериз в Нью-Гемпшире резко упала популярность Байдена

Текст: Максим Макарычев
В США перед праймериз, которые пройдут во вторник в Нью-Гемпшире, резко упала популярность бывшего вице-президента Джозефа Байдена, считавшегося еще совсем недавно главным претендентом в кандидаты на пост главы государства от демократов.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Поддержка Джо Байдена в стране упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений с момента его неубедительного результата на кокусах (собраниях партийных активистов) в Айове.

Фото: Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины / ТАСС
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С другой стороны, у американских избирателей-демократов растет интерес к кандидатуре медиа-магната, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и соцслужбы Ipsos, обнародованного в понедельник.

Опрос общественного мнения, проведенный с четверга по понедельник, показал, что только 17 процентов зарегистрированных демократов и независимых респондентов будут голосовать за Байдена, что на 5 процентных пунктов меньше, чем было в аналогичном опросе, который проводился на прошлой неделе, до кокусов в Айове.

Этот уровень поддержки был самым низким, зафиксированным для Байдена в опросах Reuters /Ipsos, с тех пор как бывший вице-президент начал участие в предвыборной гонке демократов в апреле прошлого года, чтобы бросить вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу на выборах, которые состоятся в США 3 ноября этого года.

Американский сенатор Берни Сандерс возглавил рейтинг остальных кандидатов с поддержкой в 20 процентов. А 15 процентов опрошенных поддержали Блумберга.

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