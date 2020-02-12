В честь фронтовиков в Ростове прошли персональные парады Победы

В Ростове-на-Дону в преддверии празднования 77-й годовщины освобождения города военнослужащие гарнизона и силовых подразделений провели для фронтовиков Великой Отечественной войны торжественные парады.

Вместе с ротой почетного караула ветеранов поздравили духовой оркестр, представители власти и школьники. Даже снегопад не смог помешать торжеству момента.

Первому принять честь выпало рожденному в 1923 году Петру Никитину. В 1941 году молодой парень из Белой Калитвы поступил в Ростовское военно-артиллерийское училище, но вместо учебы курсант был направлен в 56-ю отдельную армию. В ее составе Петр Стефанович защищал и освобождал от немцев Ростов-на-Дону. Училище, эвакуированное в село Воронцово-Александровское Ставропольского края, ему удалось закончить, и в звании лейтенанта Петр Никитин отправился защищать Сталинград. Там попал в плен и лишь в апреле 1945 года его освободили из концлагеря.

Родина отметила заслуги Петра Стефановича орденом "Отечественной войны" II-й степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда" и "За Победу над Германией".

Другой парадный строй прошел перед полковником в отставке Николаем Польшинским. В октябре ему исполнится 100 лет. За полтора месяца до войны Николай Иванович закончил Севастопольское военное училище зенитной артиллерии и поехал к первому месту службы - в Туапсе. Участвовал в обороне и освобождении Ростова-на-Дону. За боевые заслуги награжден орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны" II степени, а также медалями "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа" и "За Победу над Германией".

- К сожалению, ветераны уходят из жизни. Из сотен тысяч фронтовиков, участвовавших в защите и освобождении Ростова-на-Дону в живых осталось лишь семь человек, и состояние здоровья, увы, не позволяет им принять участие в торжественных мероприятиях. Поэтому мы поздравим наших ведеранов на дому, - сообщили "РГ" в пресс-службе мэрии.

Кстати

В Ростове-на-Дону юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" получат более четырех тысяч ветеранов войны и тружеников тыла.