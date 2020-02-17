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17.02.2020 19:00
Рубрика: Общество

Как вас теперь называть

Верховный суд разъяснил, в каких случаях после развода имена детей можно поменять
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Очень необычный иск пересмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Жительница Краснодара захотела сменить имя, отчество и фамилию своим детям после развода.
Пока дети не подрастут, изменить им имя можно, но только если на это есть согласие отца и матери. Фото: alexlinch/istockphoto Пока дети не подрастут, изменить им имя можно, но только если на это есть согласие отца и матери. Фото: alexlinch/istockphoto
Пока дети не подрастут, изменить им имя можно, но только если на это есть согласие отца и матери. Фото: alexlinch/istockphoto

Главная особенность процедуры - согласия их отца на замену имен она спрашивать не хотела. Местные суды с позицией истицы согласились. А Верховный суд РФ разъяснил, в каких случаях согласие отца ребенка на смену имени и фамилии обязательно, а в каких - нет.

В своем иске в суд женщина привела весомые, на ее взгляд, аргументы, почему детям надо поменять имя и фамилию. Гражданка написала, что отец не участвует в жизни сына и дочери. Что дети не желают папу видеть. И что так им будет лучше. В местных органах опеки попросили у матери письменное согласие отца на замену имен детям.

Обиженная гражданка обратилась в суд с иском, что опека не права в своих требованиях.

В этой семье после развода двое детей остались жить с матерью. Они были не очень здоровы, поэтому по решению суда отец обязан был оплачивать детям необходимое лечение. А еще детям регулярно требовались лекарства, занятия со специалистами, санаторий, бассейн и ортопедическая обувь.

Кто и сколько должен за все это платить, было зафиксировано в соглашении, которое заключили родители.

В суде мать объяснила: отец практически не общается с детьми, до развода вел себя плохо - часто скандалил. Дети не хотели не только его видеть, но и представляться его фамилией. Вот поэтому истица посчитала правильным поменять обоим детям фамилию и отчество, а сыну еще и имя.

Заявление с такой просьбой она подала в местное управление по вопросам семьи и детства. Но опека ответила: чтобы поменять имена несовершеннолетним детям, нужно согласие их отца.

Бывший супруг был против того, чтобы детям меняли фамилию. По его мнению, желание изменить детям отчество и фамилию вызвано просто личной неприязнью к нему бывшей жены.

В деле есть показания врачей медучреждения, где дети были на учете. Там четко сказано: в семье сложилась неблагополучная ситуация. Мать категорически против общения детей с отцом. Женщина агрессивно настроена по отношению к бывшему супругу, даже опеке приходилось вмешиваться.

Не получив согласия опеки на смену фамилий, обиженная мать отправилась в суд.

Районный суд с доводами истицы согласился и вынес решение в ее пользу, разрешив поменять имена несовершеннолетним детям без согласия отца. Апелляция с решением коллег согласилась.

А отец пожелал обжаловать решение краснодарских судей в Верховном суде. Там его доводы изучили и сказали, что мужчина прав.Вот аргументы Верховного суда. Главный из них - закон защищает детей от злоупотреблений со стороны родителей.

В Семейном кодексе есть статья 59. Там сказано, что до 14-летия опека может разрешить изменить ребенку имя и фамилию на фамилию другого родителя по совместной просьбе родителей.

"Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, то орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя", - уточнил ВС.

Изменение фамилии ребенку по заявлению одного из родителей без учета мнения другого возможно только в ряде случаях. Они прописаны в законе.

Итак, сменить фамилию, имя, отчество ребенку без согласия второго родителя можно, если органы внутренних дел не смогли установить его место нахождения. Такую справку после проверки заявления о розыске дает полиция.

Не спрашивать согласия бывшей второй половины также можно, если есть решение суда, по которому второй родитель лишен родительских прав.

Третий случай, при котором согласие не требуется, - если этот родитель признан судом недееспособным.

И наконец, если этот человек без уважительных причин уклоняется от воспитания и содержания ребенка. Это можно подтвердить заявлениями о розыске алиментоплательщика, документами органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от уплаты алиментов, приговором суда по такому делу и другими доказательствами.

Изменить ребенку имя до достижения им 14 лет можно только если оба родителя согласны. В других случаях учет мнения второго родителя обязателен, а для преодоления его возражения надо привести аргументы, которые будут свидетельствовать о необходимости сменить имена в интересах детей.

В нашем споре, сказал Верховный суд, документы показывают - отец участвует финансово в содержании детей, платит алименты, интересуется детьми и их здоровьем. В результатах назначенной судом экспертизы говорится, что дети не могут "осознанно сделать выбор в пользу смены фамилии, имени, отчества и тем более прогнозировать последствия этого выбора". Оснований для изменения имен детей без согласия отца заявительница не привела, сделал вывод Верховный суд и отменил решения нижестоящих судов.

Справка "РГ"

Право ребенка на смену фамилии и имени закреплено 59 статьей Семейного кодекса РФ. По ней, изменение имени ребенка, который не достиг 14 лет, должно производиться на основании заявления родителей и с их обоюдного согласия.

Закон также предусматривает, что смена имени в свидетельстве о рождении гражданина РФ, которому уже исполнилось 10 лет, возможна только при его личном согласии.

Орган опеки, с которого начинается весь процесс, всегда будет учитывать интересы именно ребенка.

Пакет документов на смену имени таков: заявление, разрешение из органа опеки, свидетельство, выданное ребенку при рождении, паспорта родителей, плюс их копии, прописка ребенка или выписка из домовой книги, свидетельство о браке, свидетельство о разводе, если таковой имел место.

При достижении ребенком 10 лет, потребуется представить его согласие. Последний документ в списке - квитанцию об оплате госпошлины.

Для подачи электронного прошение о смене имени, все равно придется получить разрешение из органов опеки. Подготовив документы, можно записаться в электронную очередь и приехать в ЗАГС чтобы оставить запрос на смену имени ребенка.

Общество Семья и дети Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

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