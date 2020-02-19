Вышел трейлер "Удивительных историй" Стивена Спилберга

На YouTube-канале сервиса Apple TV опубликовал первый официальный трейлер сериала-антологии Стивена Спилберга "Удивительные истории" (Amazing Stories) - давно обещанного перезапуска шоу восьмидесятых.

Спилберг выступает исполнительным продюсером проекта.

В ролях: Леадер Сулейман ("Чудотворцы"), Али Уорд Азеверд ("Товарищ детектив"), Эндрю Бенатор ("Очень странные дела"), Саша Александр ("Друзья", "Доктор Хаус"), Керри Бише ("Останови и гори"), Джош Холлоуэй (Сойер из Lost), Эдвард Бёрнс ("Спасение рядового Райана"), Виктория Педретти ("Ты"), Роберт Форстер ("Твин Пикс"), для которого роль в сериале стала одной из последних.

В стартовом сезоне анонсированы десять эпизодов. Релиз первых пяти - 6 марта.

Оригинальные Amazing Stories, фантастический телесериал с элементами фэнтези и хоррора по идее Спилберга, выходили с сентября 1985-го по апрель 1987-го. Шоу был двенадцать раз номинировано на "Эмми", выиграв пять. Второй сезон сериала показал снижение рейтингов - и проект закрыли.