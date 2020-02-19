Новости

Фашисты приходят к власти в США в трейлере "Заговора против Америки" 12:18
Юрий Лоза обрушился с критикой на культовый голливудский фильм 11:22
40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино 10:58
Появились первые фото и видео со съемок "Венома 2" 10:43
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 18.02.2020

Вышел трейлер "Удивительных историй" Стивена Спилберга

Новости
    19.02.2020, 11:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале сервиса Apple TV опубликовал первый официальный трейлер сериала-антологии Стивена Спилберга "Удивительные истории" (Amazing Stories) - давно обещанного перезапуска шоу восьмидесятых.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал BBC "Дракула" может быть продлен на второй сезон

Спилберг выступает исполнительным продюсером проекта.

В ролях: Леадер Сулейман ("Чудотворцы"), Али Уорд Азеверд ("Товарищ детектив"), Эндрю Бенатор ("Очень странные дела"), Саша Александр ("Друзья", "Доктор Хаус"), Керри Бише ("Останови и гори"), Джош Холлоуэй (Сойер из Lost), Эдвард Бёрнс ("Спасение рядового Райана"), Виктория Педретти ("Ты"), Роберт Форстер ("Твин Пикс"), для которого роль в сериале стала одной из последних.

В стартовом сезоне анонсированы десять эпизодов. Релиз первых пяти - 6 марта.

Оригинальные Amazing Stories, фантастический телесериал с элементами фэнтези и хоррора по идее Спилберга, выходили с сентября 1985-го по апрель 1987-го. Шоу был двенадцать раз номинировано на "Эмми", выиграв пять. Второй сезон сериала показал снижение рейтингов - и проект закрыли.

Новости

Назван диагноз Дмитрия Диброва 18.02.2020
"Лед 2" возглавил российский прокат 18.02.2020
Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки" 18.02.2020
Актер Джейсон Дэвис умер в 35 лет 18.02.2020
⧣ США
Фото: instagram.com/ zenformulas
Актриса Шерил Сандерс убита в перестрелке со своим бывшим мужем 18.02.2020
15-летняя диснеевская актриса Никита Перл Валигва умерла от рака мозга 18.02.2020
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix 17.02.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Тормунд из "Игры престолов" сыграет Чудовище в "Ведьмаке" от Netflix 18.02.2020
Вышел трейлер "Беги" - нового сериала автора "Кошелки" 18.02.2020
Актриса и бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк найдена мертвой 18.02.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер фильма ужасов "Заклятье. Дом 32" 18.02.2020
Вышел трейлер феминистской космооперы "Бродячая королева" 17.02.2020
Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667 16.02.2020