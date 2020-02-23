Новости

Кирк Дуглас не оставил сыну Майклу никакого наследства 21:22
В Италии из-за коронавируса закрыли достопримечательности 21:20
Император Японии отменил празднование 60-летия из-за короновируса 20:39
Тренер сборной Норвегии по биатлону вступился за Логинова 20:28
В аптеках Венеции заканчиваются маски 19:56
Россия обыграла Северную Македонию в квалификации Евробаскета-2021 19:55
В Тюмени врачи извлекли заколку из почки ребенка 19:49
Трамп: Я хочу, чтобы Россия и Украина пришли к согласию 19:39
Трамп намерен лично помириться с талибами 19:24
Декорации фильма "Сердце пармы" в Подмосковье могут сохранить для туристов 19:13
В СИЗО по делу о взятке заключен замглавы таможенного поста Шереметьево 19:02
В Японии умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess 18:32
В Сочи завершился первый чемпионат Лиги боевого самбо 18:32
Путин отметил заслуги российских военных в Сирии 18:14
Российская команда выиграла Азиатский чемпионат серии Ле-Ман 17:55
Вышел трейлер сериала с Риз Уизерспун "И повсюду тлеют пожары" 17:52
Кинонеделя в цифрах: "Лёд 2" стал самым кассовым фильмом 2020 года в РФ 17:44
Китайские спортсменки стали лидерами на этапе КМ в "Раубичах" 17:43
Британия поменяет цвет паспортов после Brexit 17:39
Вышел трейлер "Безупречного" с Хью Джекманом 17:37
В Татарстане обнаружили превышение хлора в бассейне, где отравились люди 17:35
Сборная звезд покинула финал Кубка Легенд в знак протеста против судейства 17:32
Число зараженных на лайнере Diamond Princess увеличилось на 50 человек 17:30
Логинов не будет возвращать изъятые итальянской полицией вещи 17:19
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
23.02.2020 17:44
Рубрика: Культура

"Лёд 2" стал самым кассовым релизом 2020 года в кинопрокате России

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
По предварительным данным, кассу России за уик-энд 20-23 февраля продолжает возглавлять музыкальная драма Жоры Крыжовникова с бюджетом 322.4 млн руб. "Лёд 2" - 300 млн руб в 1 878 кинотеатрах и 1 млрд 80 млн руб за 10 дней показов.

Далее следует криминально-комедийный боевик Гая Ричи "Джентльмены" - 240 млн руб в 1 018 кинотеатрах и 645 млн руб за 11 дней показов.

Фото: kinopoisk.ru
Новые "Звездные войны" запущены в производство, раскрыты детали сюжета

На третьем месте - сказочная комедия Стивена Гейгана "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" - 235 млн руб в 1 777 кинотеатрах за 4 дня показов.

Четвёртая позиция у комедийного боевика Джеффа Фаулера "Соник в кино" - 220 млн руб в 2 016 кинотеатрах и 315 млн руб за 11 дней показов.

Пятая строчка у приключенческой драмы Криса Сандерса "Зов предков" - 75 млн руб в 933 кинотеатрах за 4 дня показов.

И замыкает шестёрку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд историко-биографическая драма Константина Буслова с бюджетом 200 млн руб "Калашников" - 52 млн руб в 1 189 кинотеатрах за 4 дня показов.

Комедийная мелодрама Клима Шипенко с бюджетом 200 млн руб "Холоп" собрала за этот уик-энд в 232 кинотеатрах 8 млн руб и 3 млрд 166 млн руб за два месяца показов.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ Мировое кино

Главное сегодня

Путин поддержал идею проведения четырехстороннего саммита по Сирии
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты
В Госдуме объяснили цели учений США по отражению "ядерного удара РФ"
Ломбардия закрывает школы из-за коронавируса
Кино
Кино
"РГ" рекомендует: как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Афиша
Афиша
Фильмы, которые нужно посмотреть в феврале