Далее следует криминально-комедийный боевик Гая Ричи "Джентльмены" - 240 млн руб в 1 018 кинотеатрах и 645 млн руб за 11 дней показов.

На третьем месте - сказочная комедия Стивена Гейгана "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" - 235 млн руб в 1 777 кинотеатрах за 4 дня показов.

Четвёртая позиция у комедийного боевика Джеффа Фаулера "Соник в кино" - 220 млн руб в 2 016 кинотеатрах и 315 млн руб за 11 дней показов.

Пятая строчка у приключенческой драмы Криса Сандерса "Зов предков" - 75 млн руб в 933 кинотеатрах за 4 дня показов.

И замыкает шестёрку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд историко-биографическая драма Константина Буслова с бюджетом 200 млн руб "Калашников" - 52 млн руб в 1 189 кинотеатрах за 4 дня показов.

Комедийная мелодрама Клима Шипенко с бюджетом 200 млн руб "Холоп" собрала за этот уик-энд в 232 кинотеатрах 8 млн руб и 3 млрд 166 млн руб за два месяца показов.