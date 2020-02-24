Нужно ли делить детей на одаренных и обычных

Логические задачи, английский язык, дециметры, упражнения по математике - оптом... Школа для одаренных? Частный пансион? Нет. Так выглядит первый класс в обычной московской школе, которая участвует в проекте "Эффективная начальная школа". Сразу подчеркнем: проект чисто столичный. Однако за тем, как школы уже четвертый год живут по принципу "год за два" и как программу первых четырех классов ребята проходят за три года, с интересом наблюдает вся страна. В чем изюм такого экспресс-метода и зачем он нужен?

Каша из букваря

Главное отличие: первый год обучения включает в себя два класса. С сентября по декабрь ты первоклассник, а после новогодних каникул - уже ученик второго класса. Конечно, если перед началом учебного года пройдешь собеседование, а потом, в декабре, справишься с заданиями независимой диагностики. Проще говоря, сдашь мини-экзамен.

Ребенку, может, и легкотня, а вот у меня от скорости обработки учебного материала уже глаз дергается, - признается мама

- По уровню знаний нас определили в класс, который учится по программе "1-3", - рассказывает Анастасия, мама Сережи, которому этим летом исполнится 7 лет. - В нашей школе можно учиться и по обычной четырехлетней программе: выбор за родителями. Вся нужная информация есть на школьном сайте. Я не против. Сын уже прошел собеседование. Проверяли умение читать, писать, считать, английский язык, а еще дали несколько логических задач.

Вот что говорят официальные сайты школ: "Эффективная начальная школа позволяет освоить программу начального образования за три года, используя индивидуальный учебный план и учитывая персональные образовательные маршруты младших школьников". Эффект - не за счет увеличения учебных часов, а за счет интенсификации учебного процесса. То есть если в обычном первом классе за урок походят две страницы учебника, то в классе "1-3" - четыре, а то и шесть. Правда, учебных часов больше. Если в обычной началке предельная учебная нагрузка на ученика в неделю - от 19 до 21 часа, то в эффективной может доходить и до 23. Кому подходит такой темп?

- Есть дети, которых, образно говоря, нельзя держать на манной каше, - говорит заслуженный учитель РФ, директор школы N 109 Евгений Ямбург. - У таких ребят прекрасная память, великолепное развитие, с ними сидеть на одном букваре бесполезно - заскучают, потеряют интерес к учебе. У них уже есть "мускулы", если их не тренировать - ослабнут.

Домашка для мамы

Но как понять, насколько "накачан" ребенок? Кто-то ходит на подготовишки и к детсадовскому выпускному уже вовсю читает, кто-то занимается с родителями. Кто-то вовсе в сад не ходит, но играет с папой в шахматы. Кому будет легко? И нужно ли делить детей на условно одаренных и обычных?

Учитель начальных классов Ирина Королева предупреждает: эффективная началка может вернуть нас к делению детей на сильных и слабых, причем в самом начале школы.

- Мы забываем, что ребенок не всегда раскрывается сразу. Вроде и не читал, не писал до школы, а вместе со всеми научился и даже обогнал в развитии, - комментирует Ирина Николаевна.

Бывает так, что ребенок от уроков в восторге, а вот родители еле дышат: как ни крути, а домашку приходится делать вместе. - Моя семилетка после новогодних каникул как раз пошла во второй класс, - делится Елена Скобеева. С дочкой они до школы занимались дома самостоятельно. - На мои вопросы Аня только отмахивается: "Легкотня, мам!". Ей, может, и легкотня, а вот у меня от скорости обработки учебного материала уже глаз дергается.

Еще бы: к началу февраля маме вместе с Аней пришлось изучить распространенные и нераспространенные предложения, метры-дециметры, решать математические задачи на 2-3 действия и искать в стихах средства изобразительной речи.

- У нас по пять уроков в день, а в пятницу - четыре. На дом задают: одно упражнение по русскому, одно - по математике, по литературе - сказку прочитать или выучить стих, - у мамы второклассника Саши голос бодрый, настрой боевой. - Окружайка (предмет "Окружающий мир") - без всяких проектов и дневников о погоде. Английский ребенок делает сам - на выходные учитель практически ничего не задает. Все тридцать учеников с удовольствием бегут в школу.

А вот в другой школе, где тоже работают по трехлетней программе, дети учат уроки до ночи. "Задают писать по пять страниц, упражнения по математике - оптом. В день 6-7 уроков - это в первом-то классе! А учитель говорит: иначе не успеем освоить программу", - возмущаются родители на форуме. По словам этих пап и мам, дети не всегда выдерживают такую нагрузку.

Главное - учитель

Для некоторых педагогов, работающих по программе "1-3", действительно проблема - вовремя переключить скорость. Это понятно: по официальным данным, учителя работают 40 часов в неделю, а тут еще надо ускоряться, чтобы программу четырех лет упаковать в три года. Ведь до последнего времени специальных учебников для эффективной начальной школы не было: как хочешь, а за второе полугодие 1-го класса нужно дать уже и таблицу умножения, и сочинение с изложениями.

Все родители, и сторонники, и противники эффективной началки, сходятся в одном: главное - учитель. Если он сильный, то и дети спокойно освоят программу в ускоренном темпе.

- Дочке было тяжело в первый год, я даже хотела перевести ее на четырехлетку, но она отказалась. Не хочу, говорит, к другому учителю! Сейчас учимся уже второй год - все в порядке, - рассказывает Ольга, мама третьеклассницы.

В любом случае выбор за родителями. Эксперты уверены: отдавать ребенка в эффективную началку просто ради экономии времени - неразумно и негуманно по отношению к ребенку.

Важно: все дети, которым предлагают пойти по программе "1-3" после тестирования, должны пройти также собеседование с психологом. И только после этого можно принимать решение. Кроме того, надо помнить две вещи. Первая: у мальчишек, поступивших в эффективную началку и успешно ее прошедших, будет запас по времени между окончанием школы и призывным возрастом.

Второе: если вдруг малыш не потянет школьный экспресс, не пройдет диагностическую работу, то его могут перевести в обычную четырехлетку, где он будет на год младше одноклассников. Психологи считают, что в этом возрасте такая разница существенна, и об этом нужно помнить.

Мнения

Наталья Виноградова, завлабораторией начального общего образования РАО:

- Ребенок младшего школьного возраста может все. В нем можно сформировать любое знание и умение. Но каких нервно-психических затрат это ему будет стоить? И когда настанет "расплата"? Дело не в скорости обучения, а в том, чтобы ребенок "созрел". Поэтому я категорически против массовой трехлетней началки, какой бы эффективной ее ни называли. Все трудности вылезут классе в 6-7-м. Это доказано.

Ведь был у нас уже период, когда в начальной школе учились три года. И было большое исследование на эту тему с участием физиологов, психологов, дефектологов, логопедов. Оно показало: для ребенка более успешна и комфортна именно четырехлетняя началка. Можно ли открыть отдельные ускоренные классы для одаренных? Безусловно. Некоторые дети и правда очень бегут вперед. Не надо их искусственно тормозить. Но, на мой взгляд, даже здесь ускорение лучше отложить на несколько лет. И еще момент. Как только ребенок попадает в особые условия, пропадает так называемый интеллектуальный фон. Когда неуспевающий ученик тянется за отличником, а отличник помогает условному двоечнику. Так у детей развивается критическое мышление. Это важно.

Ефим Рачевский, народный учитель России, директор школы N 548 "Царицыно":

- Хорошо, что есть такая опция - получить начальное образование за три года. У нас были такие случаи в школе, при том, что у нас четырехлетка. А был случай, когда девятиклассник сдал полный курс средней школы по математике. Все индивидуально. И, конечно, в идеале, каждому ученику желательно держать свой персональный темп. Есть 7-летние дети, которые успешно решают задачи для 6-го класса. Бывает, паспортный возраст не совпадает с возрастом биологическим и психосоматическим. Появление подобных программ позволит сделать более комфортным и более эффективным образовательный процесс для тех, кто несколько опережает сверстников. Время - это ресурс, и жалко его терять. Ведь когда мы говорим про учебный план школы, забываем, что он в первую очередь адресован детям. Это их временной ресурс мы расходуем на уроках.

Сегодня между ребенком и школой появился мощный и могущественный посредник - интернет. Я недавно подарил своему другу - третьекласснику Севе книжку Даниеля Дефо "Робинзон Крузо" в переводе Чуковского. Потом спрашиваю: а ты знаешь, что автор был английским разведчиком? "Конечно, - отвечает Сева. - Я в Википедии посмотрел". И в начальной школе, тем более эффективной, учителям нужно об этом помнить.

Официально

"По закону школы автономны и самостоятельны в определении содержания образования, - сообщили "РГ" в пресс-службе московского департамента образования и науки. - Школы сами разрабатывают и утверждают образовательные программы и выбирают образовательные технологии. При этом они несут ответственность за качество образования и обязаны обеспечивать реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами".