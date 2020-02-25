В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK. Ранее среди пассажиров судна умерли трое пожилых японцев. У двоих из них был диагностирован коронавирус COVID-19.

Напомним, что лайнер Diamond Princess в начале февраля был заблокирован рядом с портовым городом Йокогама после вспышки коронавируса. Японские власти 19 февраля сняли карантин и группами стали отпускать людей на берег.

По последним данным, среди пассажиров и членов команды зафиксирован 691 случай заражения коронавирусом. Всего на территории Японии выявлен 851 заболевший коронавирусом. Инфекция обнаружена на территории шестнадцати из 47 префектур островного государства.