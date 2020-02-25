Новости

В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным 10:42
В ЕАО воспитатель детсада заклеила рот ребенку скотчем 10:37
В Чите работники котельной похитили 63 машины угля 10:35
Курс евро превысил психологически важную отметку 10:30
В Италии мошенники предлагают "пройти тест" на коронавирус 10:22
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки 10:18
Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции 10:08
Омичка, убившая дочь из-за хлебных крошек, отправится в колонию 09:58
"Ливерпуль" одержал 18-ю победу подряд в чемпионате Англии 09:55
В России изменят правила выдачи кредитов 09:51
Geely выпустил своего "убийцу Creta": он выглядит сногсшибательно 09:45
В Красноярске обнаружили тела двух человек с укусами собак 09:41
Стартовала продажа билетов на новые железнодорожные маршруты в Крым 09:30
На Урале госпитализировали школьников-хоккеистов 09:20
Блинная неделя: все самое необычное в ресторанах Москвы на Масленицу 09:19
В Пензенской области четыре человека отравились угарным газом 09:10
"Наполи" - "Барселона" - онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 09:00
В БГУ стартует Евразийский студенческий форум 09:00
В Приморье поместили в карантин семерых пассажиров Diamond Princess 08:44
Россияне стали экономить на продуктах 08:40
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess 08:31
Где в России продаются самые доступные кроссоверы 08:20
Сын Порошенко "отметил" годовщину майдана на концерте российского рэпера 08:17
Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду 08:10
В Забайкалье и Бурятии 25 февраля объявлен выходным в честь Сагаалгана 08:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 08:31
Рубрика: В мире

В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK. Ранее среди пассажиров судна умерли трое пожилых японцев. У двоих из них был диагностирован коронавирус COVID-19.

Украинцы на Diamond Princess отказались от эвакуации

Напомним, что лайнер Diamond Princess в начале февраля был заблокирован рядом с портовым городом Йокогама после вспышки коронавируса. Японские власти 19 февраля сняли карантин и группами стали отпускать людей на берег.

По последним данным, среди пассажиров и членов команды зафиксирован 691 случай заражения коронавирусом. Всего на территории Японии выявлен 851 заболевший коронавирусом. Инфекция обнаружена на территории шестнадцати из 47 префектур островного государства.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Курс евро превысил психологически важную отметку
Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука"
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии
США и Канада совершат наблюдательный полет над Россией
В мире
В мире
США изменяют правила выдачи грин-карт
Здоровье
Здоровье
В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса