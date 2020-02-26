Строительство небоскребов в Петербурге, помимо завершенного в октябре 2018 года "Лахта-центра", может быть продолжено. Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга рекомендовала внести изменения в "Правила землепользования и застройки" (ПЗЗ), увеличивающие предельную высотность зданий, строений и сооружений, которые могут быть возведены на территории города. Поводом для этого стало предполагаемое строительство рядом с Пулково нового автоматизированного командно-диспетчерского пункта "Вышка", заявку на который подала Государственная корпорация по организации воздушного движения РФ.

С 20 февраля Смольный объявил прием предложений по изменению ПЗЗ. Их предполагается принимать до 10 марта, после чего начнутся публичные слушания по предложенным коррективам, а окончательный вариант правил должен быть представлен 20 ноября.

Новые проекты высоток уже существуют, но их воплощению в жизнь мешает городская нормативная база. Сегодня в Санкт-Петербурге действует высотный регламент, предусматривающий в зонах средне- и многоэтажной застройки фоновую высотность не выше 40 метров с возможными доминантами кварталов до 75 метров. В числе предлагаемых поправок есть и предложения некоторых застройщиков о строительстве небоскребов в разных районах Петербурга, сообщил генеральный директор некоммерческого партнерства "Объединение строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов.

- В проработке уже находятся несколько проектов небоскребов, - сообщил он. - Речь идет об офисных центрах и апарт-отелях. Их адреса мне не хотелось бы называть, поскольку согласование на их строительство пока не получено. Понятно, что не все относятся с одобрением к этим планам, поэтому необходимо каждый раз применять индивидуальный подход и оценивать, как будущее высотное здание будет сочетаться с окружающим ландшафтом и доминантой каких-либо исторических объектов на этой территории. Каждый раз эти проекты проходят согласование в Главгосэкспертизе и в градостроительном совете Петербурга.

Мнения экспертов о необходимости строить новые небоскребы в Северной столице разделились. По словам директора предприятия "Леонтьевский мыс" Игоря Онокова, Петербург не должен быть исключительно городом-музеем, ему нужно оставаться центром высоких технологий и инноваций. А значит, ему необходимы новые точки притяжения и современные общественные пространства.

С 20 февраля Смольный объявил прием предложений по изменению правил землепользования

- Высотные здания, размещенные в правильных местах, не испортят историческую панораму, - подчеркнул эксперт. - Более того, они станут стимулом для делового, рекреационного, туристического и социального развития городского пространства. Помимо центра, необходимо развивать городскую периферию, создавать привлекательные для инвесторов пространства в разных районах. Архитектурные доминанты должны быть интересными и по форме, и по пространственному развитию, создавать новые видовые точки. Такой опыт широко распространен в Европе, Америке, Азии. В Нью-Йорке, Гонконге, Дубае небоскребы не только служат средоточием деловой активности, но и выполняют роль местных достопримечательностей, на которые приезжают посмотреть туристы со всего света.

Высказываются и противоположные оценки. Доминанты центра Санкт-Петербурга - это храмы и колокольни, составляющие плоскостную композицию, отмечает член совета по сохранению культурного наследия Петербурга Рафаэль Даянов. По его словам, именно они формируют основной исторический силуэт города и бизнес-проекты здесь совершенно ни при чем. Можно ссылаться на опыт Парижа, где в квартале Дефанс построено множество зданий высотой от 100 до 200 метров, но для Парижа это "скорее парадокс, чем украшение".

- Исторически Париж строился не выше Лувра, выше были только мансарды, - добавляет эксперт. - В Петербурге же стоит ориентироваться на Зимний дворец. Если мы хотим сберечь свой город, то нужно остановиться.

Необходимо учитывать и то, что строительство небоскребов в центральных районах не всегда может быть оправдано с точки зрения экономики и транспортной инфраструктуры, подчеркивает директор по продажам и маркетингу компании "Лидер Групп" Виталий Виноградов. Из центра Петербурга уходят офисы, поскольку он значительно перегружен, и это стало сложившимся трендом. Поэтому центров деловой активности должно быть несколько, чтобы иметь возможность рассредоточить транспортные потоки. Однозначно отказываться от небоскребов вряд ли стоит, но они должны возводиться на разумном удалении от центра.

- Корректировка правил землепользования и застройки - это естественный процесс, - резюмирует Алексей Белоусов. - Это, с одной стороны, рутинная техническая работа. С другой стороны, существуют разные проекты, которые требуют внесения коррективов в правила, и речь идет не только о строительстве небоскребов. Например, у нас есть план о развитии железных дорог и улично-дорожной сети города. В связи с этим появляются новые требования к земельным участкам. Таких предложений всегда очень много. Кстати, исходя из практики, до 70 процентов подобных инициатив отклоняется. Каков будет итог корректировки ПЗЗ, покажет время.