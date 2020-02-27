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27.02.2020 02:34
Рубрика: В мире

Американский военный заразился коронавирусом в Южной Корее

Американский военный заразился коронавирусом на территории Южной Кореи.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"У 23-летнего солдата, проходящего службу на базе Кэмп-Кэрролл, в крови обнаружены антитела к COVID-19. Это первый подобный случай . Мы осуществляем все необходимые меры контроля, устанавливаем, с кем контактировал заболевший", - говорится в сообщении Вооруженных сил США.

База Кэмп-Кэрролл находится в городе Чхильгок, недалеко от Тэгу (мегаполис на юго-востоке страны), где больше всего инфицированных - 82 процента.

По последним данным, за сутки заразились еще 284 человека. Таким образом, общее число заболевших составляет 1261 человек, 11 скончались.

Напомним, МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Южную Корею, а с первого марта будет ограничено авиасообщение с республикой.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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