Американский военный заразился коронавирусом в Южной Корее

Американский военный заразился коронавирусом на территории Южной Кореи.

"У 23-летнего солдата, проходящего службу на базе Кэмп-Кэрролл, в крови обнаружены антитела к COVID-19. Это первый подобный случай . Мы осуществляем все необходимые меры контроля, устанавливаем, с кем контактировал заболевший", - говорится в сообщении Вооруженных сил США.

База Кэмп-Кэрролл находится в городе Чхильгок, недалеко от Тэгу (мегаполис на юго-востоке страны), где больше всего инфицированных - 82 процента.

По последним данным, за сутки заразились еще 284 человека. Таким образом, общее число заболевших составляет 1261 человек, 11 скончались.

Напомним, МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Южную Корею, а с первого марта будет ограничено авиасообщение с республикой.