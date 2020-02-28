Перенесшего инсульт Дмитрия Диброва выписали из больницы

Российского телеведущего и певца Дмитрия Диброва, перенесшего инсульт, который сам шоумен принял за простой обморок, выписали из больницы.

Как передает РИА Новости, ведущий уже вернулся домой, к молодой жене и детям. С напутствием эскулапов "сделать выводы из всего этого" и ценными рекомендациями по содержанию своего немолодого уже здоровья.

"Да, конечно, вернулся. Все в порядке", - заверил Дмитрий.

Напомним: Дибров был госпитализирован с кинопремьеры, упав на пол в кафе. Оттуда шоумена доставили в Боткинскую больницу. И там, придя в себя, Дмитрий пошутил: мол, вот она, старость.

Позже представитель ведущего уточнил, что Дибров перенес микроинсульт и остался под присмотром медиков.

По словам Дмитрия, всех полученных им "весьма важных рекомендаций" шоумен твердо намерен придерживаться. При этом он советует всем смотреть телевизионную программу "Жить здорово" своей коллеги Елены Малышевой, где "все эти рекомендации есть".