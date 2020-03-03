Haval построит под Тулой еще один завод

Haval присоединится к небольшому числу автокомпаний, которые начали выпускать в России двигатели для своих машин. Проектирование моторостроительного завода китайской компании начнется уже в марте.

Как сообщила пресс-служба марки, предполагаемый объем инвестиций составит 17,75 млрд рублей. Столь серьезные затраты компания обосновывает "технологическими вызовами и актуальными запросами потребителей". Впрочем, ранее "РГ" сообщала, что будущее расширение проекта Haval в Тульской области предполагают условия специального инвестконракта между компанией и Минпромторгом. Кстати, имеется ли СПИК у китайцев, до сих пор непонятно, но пресс-служба ведомства ранее заверяла о том, что этот вопрос, по сути, решен.

- Благодаря открытию нового завода в перспективе Haval сможет повысить уровень локализации производства интеллектуальных кроссоверов для российского рынка, - сообщили в представительстве бренда.

Известно, что новый производственный комплекс разместится по соседству с собственным автозаводом в индустриальном парке "Узловая". Площадь предприятия составит 10 тысяч квадратных метров. Работать здесь будут более 300 человек.

- С запуском производственного подразделения Haval подтверждает свое намерение закрепиться на российском рынке и быть в числе ведущих автомобильных брендов, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в настоящее время компания продает в России 5 моделей автомобилей. Это импортируемые кроссоверы H2 и H6, а также выпускаемые под Тулой F7, F7x и внедорожник H9. Вскоре этот ряд пополнит еще один рамный SUV - H5.

Ранее компания анонсировала также строительство R&D-центра.

Производством двигателей в России занимаются, в частности, Volkswagen и Mazda.