Берлинский кинофестиваль прошел под флагом российского и белорусского кино

Вне конкурса на Берлинале с успехом прошла мировая премьера "Уроков фарси", или "Уроки персидского". Бельгийский еврей, попавший в концлагерь, выдает себя за перса, немецкий офицер сохраняет ему жизнь, требуя взамен давать уроки персидского языка, что тот и делает, изобретая несуществующий язык. Сценарий был поставлен режиссером Вадимом Перельманом с помощью российского продюсера Ильи Стюарта на студии "Беларусьфильм". Снял оператор Владислав Опельянц, музыку написали композиторы Евгений и Саша Гальперины. Главных героев играют знаменитые актеры Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт. Это - полноценная европейская продукция, которую затевал Тимур Бекмамбетов на "Беларусьфильме".

Участники берлинского кинорынка провели 600 встреч, а так же представили свои проекты на презентациях, собравших более 80 международных закупщиков.

- Берлинский кинорынок - первый важный сбор профессионалов мировой индустрии и первый смотр нового российского контента в этом году. В год, когда начинает работать национальная программа рибейтов, мы хотим показать, что за российским контентом стоят профессиональные кадры, качественный продакшн и технологии - и это одно из лучших предложений на рынке по ко-продукции для иностранных продюсеров", - отметила директор РОСКИНО Евгения Маркова.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила на кинорынке самый кассовый фильм в истории российского кино - комедию Клима Шипенко "Холоп". Кстати, "Холоп" и "Текст" (последний недавно получил "Золотого орла" как лучший фильм 2019 года) сняла компания молодых продюсеров, в которой есть и белорусы: Алексей Троцюк из Бреста и Виталий Шляппо из Витебска. И собравшую более 3 миллиардов рублей в национальном прокате и 1,6 миллиона долларов - в международном. "Холоп" продан в 35 стран мира.

В Берлине начались продажи прав на "Спутник" Егора Абраменко. Продолжились продажи "Вторжения" Федора Бондарчука - международный прокат картины проходит в Прибалтике, странах бывшей Югославии, в Израиле, Германии, странах СНГ. Art Pictures Distribution закрыл сделку с международными партнерами из Китая по проекту "Лёд 2" .

Компания Vega Film представила фильм "Город уснул" - психологическую драму о человеке, переживающем смерть своей жены. Помимо дебютной ленты Марии Игнатенко, Vega Film привез в Берлин несколько новых проектов компании: триллер "У нее другое имя" Веты Гераськиной, драму "Вальтер" Роберта Дефа в стадии пре-продакшна и фильм в производстве "Конференция" режиссера Ивана И. Твердовского о трагедии семьи, пережившей события, связанные с терактом на Дубровке в 2002 году.

All Media представил фильм "Последний богатырь. Корень зла" - сиквел фильма "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко, созданный компаниями Disney, Yellow, Black and White и телеканалом Россия. Компания также показала драму "Француз" Андрея Смирнова.

Mint Films International представил биографическую драму "47" Алексея Учителя. Герои картины собираются в автобусе, который везет тело погибшего в автокатастрофе Виктора Цоя в Ленинград.

Компания Планета Информ представила на EFM как новые, так и хорошо известные зарубежным байерам картины: научно-фантастический фильм Никиты Аргунова "Кома" об архитекторе, оказавшемся в странном антиутопическом мире, наполненном воспоминаниями пациентов; картину Константина Буслова "Калашников" об изобретении легендарного автомата Калашникова молодым самоучкой, бывшим командиром танка Михаилом Калашниковым.

Russian World Vision представил фильм "Сторож" - новую драму Юрия Быкова о стороже заброшенного санатория, который решает помочь скрывающейся паре. В пакете RWV также военный фильм Андрея Богатырева "Красный призрак", картина "Гудбай, Америка" Сарика Андреасяна о русских эмигрантах, навсегда уехавших за границу, и боевик "Решала. Нулевые", действие которого разворачивается в 2000-х годах в России.

PREMIER Studios показал закупщикам два сериала. "Идентификация" Владлены Санду - детективный триллер о хрупкой девушке в мире нелегальных иммигрантов, беспощадных преступников и жестоких сотрудников правоохранительных органов. Проект был отобран в программы фестиваля сериалов Series Mania, Московского Международного кинофестиваля и Женевского Международного кинофестиваля. Второй флагманский сериал - триллер Ильи Куликова "Документалист. Охотник за призраками". Это история о молодом режиссере, который, желая стать знаменитым, берется за исследование паранормальных явлений и сталкивается с силами, которых лучше было не касаться.

Кинокомпания "Революция фильм" представила на EFM 4 проекта. Среди них - новая картина Валерия Фокина с рабочим названием "Огонь" - фантастический проект о противостоянии инопланетян и лидеров земных сверхдержав. Компания показала в Берлине комедию "Любовницы" Елены Хазановой, комедию "Нефутбол" о преодолении женских проблем посредством мужской игры, а также мистический триллер "Бег".

Компания "Один-Медиа" представил в Берлине несколько документальных проектов: фильм "Страна медведей" - уникальную историю дружбы людей с самыми опасными хищниками на Земле, документальную драму "Урарту. Забытое царство" про одно из самых древних государств в мире, его насыщенную историю и драматичный закат, а также "Сибирь. Кочевники во времени" - фильм, который спустя 350 лет раскрывает детали великого освоения региона в ходе рискованного путешествия казаков к берегам Охотского моря, а также представила художественный фильм "История одного назначения", основанный на реальных событиях из жизни всемирно известного писателя Льва Толстого.

На площадке РОСКИНО презентованы "Клятва" - военно-историческая драма о судьбе и подвиге главного врача Севастопольской психиатрической больницы Наума Балабана, яркая и динамичная картина Егора Кончаловского "На Луне" об отношении "золотой молодежи" к окружающему миру, драма Константина Худякова "Конец сезона".