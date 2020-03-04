В Севастополе активизировались девелоперы, получившие участки под застройку более 10 лет назад. Они считают, что вправе реализовать свои проекты, пусть даже противоречащие общественным интересам и нарушающие законодательство. Врио губернатора города Михаил Развожаев запретил начинать строительство до утверждения генплана, но застройщиков это не останавливает.

Защищали как могли

Возмущение горожан вызывают попытки втиснуть новые многоквартирные дома в кварталы, которые застраивались еще в советские годы. Недавно такой случай рассмотрели на заседании комитета Заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам. На улице Гавена, 7, на небольшом пятачке в окружении двух- и пятиэтажных домов, поначалу планировали построить 16-этажку, но позже аппетиты сбавили до девяти этажей.

- Застройка непосредственно касается 2500 жителей улиц Гавена и Героев Подводников, - говорит представитель жителей квартала Марина Позднякова. - С 1993 года было семь попыток захвата этого участка. Были столкновения с охраной, люди ложились под экскаваторы. Еще в 2012 году приняли решение остановить освоение участка, но в проект до сих пор продолжают привлекать деньги, в том числе материнский капитал. У нас одна просьба: чтобы этот участок вошел в генплан без всякой застройки.

Застройщик - жилищно-строительный кооператив (ЖСК) "Дом у моря" - пожаловался депутатам Заксобрания на департамент архитектуры и градостроительства Севастополя, который отказал в выдаче разрешения на строительство. В письме председатель кооператива сообщал, что участок выделили 25 лет назад для строительства многоквартирного дома и внесли в генплан 2005 года. Проект обеспечит жильем 142 семьи, почти половина из которых - жители материковой России.

Вместе с тем, в 2016 году прокуратура Севастополя сообщала, что на должностных лиц ЖСК "Дом у моря" заведено уголовное дело о мошенничестве, поскольку они собрали с пайщиков 14 миллионов рублей, не имея разрешения на строительство. Расследование еще продолжается.

Замначальника управления градостроительной политики Севастополя Светлана Никитина сообщила, что ЖСК в 2017-м и 2019 годах обращался за градостроительным планом земельного участка и дважды получил план без пятна застройки. То есть размещать объект капстроительства на участке нельзя. ЖСК также было отказано в разрешении.

По ее словам, застройщику отказали, поскольку у соседних многоквартирных домов не были определены придомовые территории. К тому же в Севастополе действует запрет на уплотнительную застройку. Постановлением правительства города от 3 октября 2014 года N357 запрещено возводить объекты капстроительства на благоустроенных и озелененных, а также на придомовых территориях.

- Чтобы решить судьбу этой территории, мы поручили подведомственному учреждению выполнить проект планировки и межевания, - говорит Никитина. - Он определит, достаточно ли там места для объектов капстроительства и территорий общего пользования. Хотя в проекте нового генплана Севастополя этот участок отнесен к зоне парков.

Высотка под окнами

Похожий конфликт с застройщиком у жителей дома N2 по улице Дмитрия Ульянова. В украинские годы они боролись за свою придомовую территорию, трижды не давали установить забор, несли дежурство круглые сутки. 14 февраля этого года строители вернулись и снова попытались поставить ограждение.

Участок действительно был выделен под многоквартирную застройку, площадь - всего десять соток, и как там уместится девятиэтажный дом с парковкой и детской площадкой, остается загадкой. Жители говорят: строить хотят в нескольких метрах от окон пятиэтажки.

Представитель застройщика не смог предъявить разрешение на строительство. Он считает, что для начала работ достаточно договора аренды земли, заключенного в 2011 году. Выяснилось, что в 2014 году Градостроительный совет Севастополя рассмотрел заявку застройщика и отказал ему в размещении дома на этом участке.

- Была попытка захватить участок на Дмитрия Ульянова, - рассказал глава комитета ЗС по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. - Ее удалось пресечь, поскольку разрешительные документы не выдавались.

И это далеко не все примеры. Не так давно жителей улицы Репина взбудоражили землемеры, работавшие возле пятиэтажек. Оказалось, что на территории, которую люди считали придомовой, где высаживали цветы и гуляли с детьми, расположены четыре участка для индивидуального жилого строительства. А в интернете появились объявления о продаже - за один надел просят шесть миллионов рублей.

Участки были выделены городской администрацией еще в 2010 году, а в 2015-м внесены в Единый госреестр недвижимости. Пока у жителей микрорайона есть надежда: владелец одного из участков обратился в департамент архитектуры и получил пустой градостроительный план. Строить там жилой дом не разрешили, поскольку по действующему генплану Севастополя это территория многоэтажной жилой застройки.

Остановят ли такие меры уплотнительную застройку в Севастополе, сказать сложно. Представители власти и бизнеса считают, что порядок в градостроительной сфере удастся навести только после утверждения генплана и правил землепользования и застройки. По последним сведениям, проект генплана Заксобрание Севастополя рассмотрит не раньше осени этого года.

Не подчинились

В октябре 2019 года врио губернатора Севастополя распорядился приостановить выдачу новых разрешений на строительство до принятия генплана. Но и здесь нашлись исключения.

Несмотря на запрет, департамент архитектуры и градостроительства разрешил строить многоквартирный дом на месте автостоянки на улице Шевченко, 19-Б. Участок вплотную примыкает к школе и рынку. Жители микрорайона, где практически нет зеленых зон, просили устроить на этом месте общественное пространство.

30 января 2020 года правительство Севастополя отменило проект планировки территории, которым разрешалась многоквартирная застройка.

- В этом вопросе поставлена точка, - сказал Михаил Развожаев. - Следующим шагом станет разработка нового проекта, где будет общественное пространство. Если правообладатель готов реализовать такой проект - милости просим.

Однако застройщик уже обратился в Арбитражный суд Севастополя с требованием отменить решение правительства.

Комментарий

Максим Жукалов, и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя:

- Корень проблемы уплотнительной застройки заложен в украинское время, когда земли под строительство раздавались бездумно, а земельные участки под многоквартирными домами формировались без учета придомовых территорий. Из-за этого существует потенциальная угроза возникновения точечной застройки, однако департамент архитектуры будет пресекать подобные попытки и отстаивать интересы жителей. Жилищное законодательство предусматривает, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, принадлежит собственникам помещений в этом доме.