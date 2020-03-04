Трамп: Въезд в США людей из Японии может быть ограничен из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп не исключил введения ограничений на въезд в США иностранцев из ряда стран, в том числе - из Японии, где быстрыми темпами распространяется коронавирус COVID-19.

"Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией в Италии, мы очень пристально следим за обстановкой в Южной Корее, даже за Японией мы тщательно следим. И мы примем правильное решение в нужное время", - заявил американский лидер, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Ранее американские власти ввели запрет на въезд в США иностранцев из Китая и Ирана, в случае если они находились на территории указанных государств в течение последних двух недель. Кроме того, в Белом доме рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещения некоторых регионов Южной Кореи и Италии.