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06.03.2020 12:22
Рубрика: Власть

МИД РФ направил ноту протеста в Италию из-за дела биатлониста Логинова

Текст: Владимир Шилов
Москва выразила властям Италии решительный протест из-за обысков у биатлониста Александра Логинова, которые прошли 22 февраля во время чемпионата мира в Антерсельве. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, по дипломатическим каналам была направлена соответствующая нота.

"Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами", - сказала Захарова.

Губерниев опубликовал часть документа по "делу Логинова"

По ее словам, следственные действия были проведены ранним утром непосредственно перед соревнованиями, что "не могло не отразиться на состоянии наших спортсменов". При этом никаких улик против российского атлета так и не было найдено.

В ведомстве также выразили надежду, что подобные инциденты в будущем не повторятся.

В Италии завели уголовное дело против Логинова и его тренера Александра Касперовича из-за подозрений в допинговом скандале. Из-за последствий обысков биатлонист был вынужден пропустить на чемпионате мира масс-старт. Впоследствии Союз биатлонистов России потребовал объяснений от Международного союза биатлонистов относительно ситуации вокруг Логинова.

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