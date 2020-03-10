Назван смартфон с лучшей камерой на сегодняшний день

На сайте DxOMark, специализирующемся на оценке качества фототехники, снова обновился рейтинг смартфонов с точки зрения их фотовозможностей. Очередным лидером назван вышедший недавно Oppo Find X2 Pro.

В тестах девайс смог набрать 134 балла в фото и 104 - в видеосъемке, а итоговый результат составил 124 балла. С таким показателем новинка встала на первое место виртуального пьедестала, поделив его с Xiaomi Mi 10 Pro и оставив позади такие устройства, как Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Среди сильных сторон гаджета эксперты перечислили естественные цвета и широкий динамический диапазон, минимальные искажения на ультрашироких снимках, низкий уровень шума и хорошую детализацию при любых условиях освещения.

Не лишена оптика и недостатков. Так, например, HDR иногда не срабатывает при портретной съемке, особенно в помещении. По краям снимков при среднем увеличении могут "вылезать" незначительные артефакты, а также при съемке видео вне помещения появляется небольшой шум.

Камерофон с приставкой Pro в названии не будет продаваться в России, но 19 марта состоится релиз стандартной версии OPPO Find X2, цена которого по предзаказу составляет 72990 рублей.