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Рубрика: Экономика

Нефть марки WTI подорожала на 3 процента

Мировые цены на нефть продолжают медленно, но верно расти после резкого падения в понедельник, который уже назвали черным.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Напомним, из-за спровоцированной Саудовской Аравией паники на рынке черного золота нефть марки Brent девятого марта подешевела сразу на треть - до 31,43 доллара за баррель. В последний раз такие цифры наблюдались в феврале 2016 года.

Но уже 10 марта рынок отошел от шока, и цены потихоньку поползли вверх. Стоимость барреля поднялась до отметки 38 долларов (плюс 10 процентов).

В среду цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,61 процента (38,55 доллара за "бочку"). Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась более чем на 3 процента (36,3 доллара за баррель). Об этом сообщает РИА Новости.

Экономика Отрасли Нефть и газ Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Цена на нефть

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