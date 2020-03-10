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10.03.2020 03:53
Рубрика: Экономика

Нефть марки Brent подорожала на 7 процентов

После обвала цен на нефть в понедельник рынок начал потихоньку восстанавливаться. На торгах 10 марта нефть марки Brent подорожала на 7 процентов (35,85 доллара за баррель), а WTI - на 2,31 процента (31,85 доллара за "бочку").

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Цены на нефть отыграли треть утреннего снижения

Это хорошие новости. Ведь паника на нефтяном рынке привела к обвалу валют и акций по всему миру. Главной причиной резкого снижения стоимости черного золота (почти на треть) стала новость о провалившихся в Вене переговорах по сокращению добычи нефти. Входящие в ОПЕК+ страны 6 марта не смогли прийти к единому знаменателю. В частности, новое предложение альянса (затянуть пояс потуже) не устроило Россию.

Москва выступает за продление заключенной еще три года сделки на тех условиях, которые действуют сейчас. Спустя сутки Саудовская Аравия заявила, что в апреле нарастит добычу нефти. Королевство также пообещало дать 20-процентную скидку на свое черное золото. По мнению экспертов, эти действия направлены на ослабление позиций России на мировом рынке нефти.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Сокращение добычи нефти

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