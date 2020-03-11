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11.03.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча "ПСЖ" - "Боруссия"

Текст: Никита Лашкул

Три года подряд набитый звездами со всего мира "Пари Сен-Жермен" не может преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня вечером состоится очередная попытка французского гранда пройти в восьмерку лучших - для этого требуется обыгрывать дортмундскую "Боруссию".

Матч в Париже на "Парк де Пренс" будет сыгран без зрителей. Виной тому эпидемия пресловутого коронавируса COVID-19. По всей Европе массово отменяются спортивные соревнования, игрокам запретили предматчевые рукопожатия, чемпионат Италии временно приостановлен, теперь вирус повлиял и на Лигу чемпионов. До отмены встреч дело не дошло, но кто знает, что будет дальше. Эпидемия в Европе распространяется угрожающими темпами.

Фото: @PescaraCalcio/ twitter.com
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Как ни странно, но вполне возможно, что при пустых трибунах хозяевам будет гораздо легче справиться с оказываемым на них давлением. Последние годы "ПСЖ" является одним из главных фаворитов Лиги чемпионов, но неизменно вылетает в первом же раунде плей-офф.

Так, в прошлом году "ПСЖ" после первого матча приехал домой с сухой победой над обескровленным "Манчестер Юнайтед", однако французы не смогли удержать счет 2:0 и сенсационно уступили в Париже 1:3. Памятно и эпохальное противостояние с "Барселоной", завершившееся катастрофой 1:6 в Испании после победы 4:0 во Франции. Из Дортмунда "ПСЖ" увез поражение 1:2 и в очередной раз считается фаворитом.

"Боруссия" тоже давно не играла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Последнее участие на этой стадии для немцев было в 2017-м году и омрачилось взрывом возле автобуса немецкой команды. Сложно сказать, насколько сильно это повлияло на игроков, но по итогам двух матчей Дортмунд проиграл "Монако" 3:6. Через год "Боруссия" не вышла из группы, а в прошлом розыгрыше на стадии 1/8 финала оба матча всухую уступила "Тоттенхэму".

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В национальном чемпионате дела у немцев постепенно налаживаются после небольшого зимнего спада. Одержано 5 побед подряд, сумасшедшую форму демонстрирует нападающий Эрлинг Холанд. Норвежец пришел в "Боруссию" перед новым годом, отметил дебют хет-триком, а за 8 проведенных в составе Дортмунда матчей забил 9 мячей, отметившись в том числе дублем и против "ПСЖ".

Есть у команд и потери. Французы обойдутся без Верратти и Тома Менье, немцам придется играть без Марко Ройса и Тома Дилейни.

Матч "ПСЖ" - "Боруссия" начнется в 23:00 по Москве, не пропустите онлайн-трансляцию на сайте "РГ"!

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