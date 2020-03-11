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11.03.2020 05:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Волки в России подорожали в два раза

Текст: Константин Бахарев (Пермь ) , Александр Гавриленко ( Ростов-на-Дону) , Светлана Цыганкова ( Сыктывкар)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На волков объявлена охота без квот

В этом году власти Пермского края санкционировали неограниченную добычу волков и даже ввели вознаграждение за их добычу. Это связано с тем, что серых хищников стало очень много и они в поисках добычи начали выходить из леса.

Фото: REUTERS
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Ситуация с нашествием зверя так серьезна, что стала предметом обсуждения в краевом правительстве. В начале года каждую волчью шкуру было положено вознаграждение в 10 тысяч рублей. Но потом власти приняли решение увеличить стимул, и эта сумма выросла сейчас до 20 тысяч рублей.

За год планируется выплатить четыре миллиона рублей. Разрешение на охоту на волка выдается бесплатно.

"Никогда такого у нас в крае не было, чтобы волки летом нападали на домашних животных, - говорит Роман Ощепков, начальник управления по охране и использованию объектов животного мира регионального министерства природных ресурсов. - В прошлом году случилось просто нашествие хищников на села и деревни, особенно находящиеся в лесной глуши".

От жителей пошли жалобы, и власти отменили всякие запреты и ограничения в охоте на волков. В прошлом году было добыто 164 хищника, а с начала этого году охотники добыли уже 115 волков.

Охотоведы полагают, что нашествие хищников вызвано их миграцией из соседнего региона - Коми.

Семь миллионов рублей - на хищников

Но и в Коми не сидят, сложа ружья. В три раза здесь увеличили квоту для отстрела волков. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды определило цифру на нынешний год - 322 серых хищника вместо 100 в прошлом году.

Фото: iStock
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Причина та же - частые выходы волков в населенные пункты, нападения на людей и домашних животных.

Количество хищников, подлежащих регулированию, рассчитали исходя из их численности в охотничьих угодьях и рекомендаций ученых.

Ситуация с нападениями волков в Коми серьезная. Их постоянно замечают в населенных пунктах, камеры видеонаблюдения фиксируют серых хищников даже в городах. Но самый чудовищный случай произошел в Удорском районе. Здесь в поселке Едва волк загрыз 14-летнюю девочку.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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Чтобы стимулировать охотников, здесь тоже повысили выплату за добытого зверя. Теперь она составляет, как и в Пермском крае, 20 тысяч рублей. На эти цели в нынешнем году в республиканском бюджете предусмотрели 7 миллионов рублей. И более ста охотников уже получили 3,2 миллиона. Добыто 70 волков.

Но пока сложно сказать, удастся ли за 2020 год отстрелить 322 серых хищника. Звери хитрые и умеют прятаться, уходить от опасности. В 2019 году, например, из 100 запланированных особей в рамках регулирования численности отстрелили только 30.

Кабаны разносят вирус

В Ростовской области на крупных хищников (волков, шакалов, лисиц и так далее) можно было охотиться до 29 февраля. Правда, специально сертифицированные охотники проводят регулирование их численности в течение всего года.

Популяцию хищников, даже, если они не угрожают людям, нужно ограничивать, чтобы сохранить экологический баланс местной фауны, предотвратить случаи нападения на сельхозживотных, а также исключить опасность распространения вируса бешенства.

"Нормативы выдачи разрешений на охоту устанавливаются на основании результатов данных статистики. Причем они рассчитываются отдельно для каждого района области", - пояснил министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Так, в 2020 году на Дону можно добыть 198 волков и 526 шакалов любого пола и возраста, сообщили в ведомстве. Самые большие квоты на волков министерство природных ресурсов выдало охотникам Чертковского и Мартыновского районов - 18 и 16 особей соответственно, а на шакалов - в Сальском и Азовском районах (72 и 60 особей). Именно здесь ученые увидели всплеск их популяции. Биологический материал от этих животных затем обязательно попадет в специальные ветеринарные лаборатории, где их изучают на наличие вируса бешенства.

Возможно, в этом году донские специалисты могут повысить квоту добычи и на дикого кабана. Виной тому вспышка африканской чумы свиней в соседней Калмыкии. "Численность кабанов не должна превышать одной особи на четыре тысячи гектаров. В противном случае резко повышается риск распространения вируса. Для человека он не опасен, но представляет смертельную угрозу для диких кабанов и домашних свиней, - пояснил "РГ" начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Алексей Панкратов. - Поэтому сейчас крайне важно следить за популяцией зверя, ведь дикие животные могут разнести вирус за одни сутки на десятки километров".

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