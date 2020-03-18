Директору лагеря "Холдоми", где погибли дети, продлили арест

В Хабаровском крае суд оставил под стражей бывшего директора детского лагеря "Холдоми", где сгорел палаточный городок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Максима Кузнецова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).

Напомним, что ночью 23 июля прошлого года в палаточном лагере под Комсомольском-на-Амуре произошел пожар. В нем находились 189 детей, четверо из которых погибли. Среди них - 11-летний мальчик, помогавший спасать ребят. Его посмертно наградили орденом Мужества.

По мнению Генпрокуратуры РФ, причиной возгорания стала некачественная проверка лагеря перед его открытием.