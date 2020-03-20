Ведущий сериала "Космос" Нил Тайсон - о плоской Земле и "Акульем торнадо"

Перед премьерой нового сезона обозреватель "Кинократии" встретился с ведущим "Возможных миров", известным астрофизиком и популяризатором науки Нилом Тайсоном, который рассказал немало интересного. И забавного.

Говорят, у вас непростые отношения со сторонниками теории плоской Земли.

Нил Тайсон: Да, они меня очень не любят. Я постоянно о них пишу в Twitter. И хотя там нет ничего злобного, они меня боятся. Потому что мои твиты подрывают их мировоззрение. А если ваше мировоззрение не имеет адекватного фундамента, но имеет для вас значение, подобные вещи пугают. По-человечески я им сочувствую.

It’s well known: What flat-Earthers fear most is Sphere itself pic.twitter.com/mh78BN2YuE — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) January 28, 2020

Как педагог я не должен просто давить на них истиной: нет, мол, ты неправ, Земля на самом деле круглая. В США их, кстати, наверное, больше всего. США - лидер во многих вещах, включая популяцию сторонников теории плоской Земли. (Смеётся.) Я пишу, в частности, о следующем. Адепты теории плоской Земли в США свидетельствуют о двух вещах. Первая: у нас есть законы, защищающие свободу слова. Вторая: наша система образования никуда не годится. И исправить сложившуюся ситуацию можно не бессмысленными попытками их переубедить, а стремлением понять, что именно с нашей системой образования не так. Ведь наука - это не просто набор фактов, а процесс изучения и понимания природы.

Расскажите о своих отношениях с Карлом Саганом, которого вы заменили в "Космосе".

Нил Тайсон: В "Космосе" 2014 года я рассказывал, что познакомился с Карлом, когда мне было 18, я учился в старших классах. И он пригласил меня в университет, где он преподавал, пытаясь помочь мне определиться с выбором вуза. А вот о том, что я его не послушал и пошёл в другой институт, я не рассказывал. (Смеётся.) На самом деле у меня были на то причины. Ведь профессор может сменить место работы - и если бы я пошёл туда только из-за него, могло получиться так, что я туда поступил, а его там нет, и смысл бы утратился. В итоге я выбрал институт, где был гораздо более крупный факультет астрофизики.

То есть я не гонялся за ним персонально. Но он уделил мне столько внимания, не будучи со мной совершенно знакомым, что это на меня сильно повлияло. Он это сделал просто потому, что понял, как сильно я увлечён загадками Вселенной. А увлечён я ими с девяти лет - то есть к тому моменту полжизни. И тогда я решил: если у меня когда-нибудь появится ученик, которому потребуется моё внимание и совет, я обязан его уделить. Именно он зародил во мне это чувство долга учёного, ответственность за то, что механизм должен продолжать работу. Ведь наука - это и есть огромный механизм по передаче открытий одного поколения другому.

Насколько труден процесс "перевода" материала с языка науки на общедоступный язык широкой аудитории?

Нил Тайсон: Я - лишь участник той масштабной работы, которую выполняет Энн (Друян, продюсер и сценаристка сериала - прим. "Кинократии"). Именно она - мотор всего процесса.

Фото: National Geographic

А вообще… Это не совсем "перевод" с научного языка… Знаете, когда я публично рассказываю о каких-то научных вещах типа чёрных дыр, я всегда слежу за зрительской реакцией. Округлились ли у публики глаза, поднялись ли их брови? Смотрят они на меня или поглядывают в сторону, чтобы тихонько смыться? Я слежу за всеми этими деталями и отмечаю про себя: вот, когда я использую эти слова, они куда внимательнее слушают, чем когда я говорю вот так. Эта тема им интереснее, чем та. И на основании этой информации я делаю выводы, на которых выстраиваю следующее выступление. Выступая перед двухтысячной аудиторией, я внимательно наблюдаю за тем, над чем они смеются. Например, это мне показалось забавным, а им не показалось. Вычёркиваем. (Смеётся.)

Кроме того, я очень много внимания уделяю поп-культуре. Стараюсь так или иначе насытить своё выступление отсылками, которые всем понятны. Ведь поп-культура - это универсальный язык нашего общества. Ему не нужно никого обучать. Мы, например, все знаем, кто такая Бейонсе. Или, скажем, все мы знаем про Brexit. Или там чемпионат мира. Это - знание, которым обладает каждый. Поэтому я пытаюсь привязать свой рассказ о научных открытиях к таким вещам. Или вот ещё пример - все же видели "Титаник", правда? Так вот, у Джеймса Кэмерона небо выглядит совершенно не так, как должно. И вот говорю я о небе и привожу в пример фильм, где оно не так выглядит. Это ведь интересно. Уже интереснее, чем было!

Фото: National Geographic

Много полезной информации в этом смысле я получаю в комментариях в Twitter. Например, я использую какое-то слово, а человек явно понимает его значение неправильно. И я это отмечаю для себя. Это позволяет мне становиться лучше в роли публичного лектора.

Наверное, поэтому вы часто появляетесь в камео. Например, мы вас видели в сериале "Бруклин 9-9". Как вы туда попали?

Нил Тайсон: Да, точно. Знаете, для меня вообще большая проблема - отказывать людям в помощи и отказываться от участия в проекте настоящего творца. Если такой обращается ко мне со словами: "Мы хотим добавить туда немного науки", считайте, я уже там. Ведь упоминание науки в искусстве её популяризирует. Искусством так или иначе интересуются все. Искусство - основа цивилизации в течение тысячелетий. Зачем американцы ездят в Европу? Конечно, чтобы прикоснуться к искусству. Вы только взгляните на эти улицы! Какая архитектура! У нас таких нет.

В общем, да, я рад возможности привлечь к науке больше внимания через искусство. И обычно я играю самого себя, учёного, но… Не хочу хвастаться, но у меня есть камео в шестом "Акульем торнадо". (Смеётся.)

Во имя науки, конечно!

Нил Тайсон: Ха-ха, само собой. Моего персонажа зовут Мерлин, и я делаю всякие научные штуки, но люди думают, что я волшебник. (Смеётся.) Так что, видите, я не просто так на это согласился.

Фото: National Geographic

Кстати, ещё о ваших появлениях на экранах. Шелдон так и не смог простить вас за лишение Плутона статуса планеты.

Нил Тайсон: Ха-ха, Шелдон из "Теории Большого взрыва", да. Ну и чёрт сним! (Смеётся.) Что касается Плутона, то ему гораздо лучше в том статусе, в котором он сейчас находится. Если исходить из его параметров: орбиты, вещества, формы и так далее, он точно теперь в лучшей для себя компании. Вместо сомнительной чести считаться самой мелкой планетой Солнечной системы он получил звание одного из крупнейших космических тел в так называемом Поясе Койпера. Он нашёл новый дом!

Каково будущее "Космоса"? Ждать ли новые сезоны?

Нил Тайсон: Когда мы принимались за "Космос: Пространство и время" в 2014-м, у нас не было никакой концепции нового сезона, мы просто подумали: "Надо сделать новый "Космос". Со времени выхода оригинального сериала минуло 34 года. И это было… Ну, я, конечно, не могу здесь опираться на личный опыт, но мне кажется, это сродни процессу рождения ребёнка. Это требует огромной самоотдачи, стрессоустойчивости, массы энергии и денег. И как только мы его отсняли, меня спросили о том же: когда будет новый сезон? Но для этого вопроса ещё не пришло время - точно так же, как в случае с только что родившей женщиной, которую нет смысла спрашивать о том, когда она родит следующего.

Тем не менее я, конечно, очень рад тому, что "Космос" представляется людям как что-то регулярное. Правда, очень рад. Но для того, чтобы снова снять "Космос" - и снять его правильно, нужно время. Хотя Энн - человек невероятной творческой энергии, она в ней просто не иссякает. И если она найдёт немного для нового "Космоса", ему будет суждено увидеть свет. И я, конечно, всегда к её услугам, если снова понадоблюсь. Но, возможно, придёт время для других людей в проекте. Ведь, как я сам говорил, наука - эта эстафета, где обязательно нужно передать факел знаний следующему поколению.

Я считаю, что "Космос" - настоящий дар человеческой цивилизации. Это ведь не только развлекательный сериал, но и просветительская миссия.