Kia Seltos не станет "убийцей" Creta. И вот почему

В последнее время именно об этой машине писали чаще всего российские издания. Kia Seltos должен был "взорвать" наш рынок компактных SUV своим появлением. Частенько его называли даже "убийцей" Creta - кроссовера, который с момента появления никому не уступал первое место в столь популярном сейчас сегменте. А что в итоге? Может ли Seltos стать новым лидером? Или ему уготована не столь заметная роль? Мы взяли на тест "корейца", чтобы во всем разобраться.

Как снаружи

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Seltos - это глобальная модель Kia, автомобиль был представлен летом прошлого года в Индии, где сначала и стартовали его продажи. И сразу же стало понятно, что SUV пользуется огромной популярностью - только за 20 дней после начала приема заказов дилеры получили более 23 тысяч заявок. Такого ажиотажа в Индии, где всегда активно покупают компактные кроссоверы, прежде еще не было. Так что его появление в России изначально было лишь делом времени.

Kia превосходит Creta на 45 мм по длине (4315 вместо 4270 мм), а по ширине - на 20 мм (1800 вместо 1780 мм). При этом высота новинки - 1620 мм против 1630 мм у Hyundai. Колесная база увеличена с 2590 до 2610 мм, дорожный просвет - 190 мм (как и у Creta).

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Кстати, Seltos был назван в честь сына Геркулеса - Кельта (Celtos), отличающегося твердым характером и смелостью. Первая буква была заменена, а S в данном случае символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness).

Кроссовер Kia рисовали, держа в уме три главных постулата: стильно, модно, молодёжно.

Впрочем, ставку на молодёжь, миллениалов, которые и должны покупать этот кроссовер, корейцы и не скрывали, а наоборот, все время подчеркивали. Действительно, Seltos подкупает своей внешностью: крупные светодиодные фары с дополнительными декоративными секциями, мощный бампер, узнаваемая решетка радиатора (привет, "улыбка тигра"), "поворотники" в виде светодиодных полосок и "противотуманки", похожие на кубики льда.

Он действительно может кому-то не нравится? Ну тогда посмотрите на Creta, а потом опять на Seltos.

Как внутри

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Салон кроссовера выглядит современно и модно. С той же Creta, где все аскетично и очень просто, не стоит даже и сравнивать. Правда, к сожалению, если пощупать пластик, то почти везде он будет жестким. Хорошо, что общего впечатления от интерьера это не портит - все материалы удачно подобраны, а органы управления логично сгруппированы.

Здесь пухлая и приятная "баранка", современный мультимедийный комплекс с 10-дюймовым экраном (как у Soul и Sonata), аудиосистема Bose, настраиваемая подсветка салона, удобная посадка (руль регулируется в двух плоскостях).

Фото: Юрий Зубко/ РГ

На приборной панели - крупные циферблаты и семидюймовый дисплей между ними с большим количеством параметров. Читается все это образцово. Единственный минус - скорость дублируется цифрами в правом "ухе" - не всем такой подход понравится. Но в нашем "нафаршированном" Seltos туда можно и не смотреть - благо есть выдвижной проекционный экранчик, на котором отображаются дорожные ограничения, текущая скорость, радиостанция и навигация.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Да, сама по себе технология устаревшая, но в этом классе никто и близко ничего подобного не предлагает. Впрочем, корейцы удивили не только проекцией, но и трехступенчатой вентиляций сидений. Гулять так гулять!

Хотя, конечно, версии, которые будут пользоваться спросом у россиян, окажутся куда проще, а потому по большему счету все эти "навороты" хороши лишь для того, чтобы пустить пыль в глаза.

Удивило, что у столь современного кроссовера оказался лишь однозонный климат-контроль. Вот уж действительно недоглядели. Машина за 1,8 млн рублей, а комфортная температура может быть только одна на весь салон.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Места вполне достаточно - не зря все-таки Seltos длиннее на 10 см, чем Creta. Хотя на втором ряду с комфортом разместятся только два пассажира, человеку, оказавшемуся посередине, будут мешать большой центральный туннель, так что на "дальняк" впятером лучше не отправляться.

Кстати, у "корейца" есть регулировка спинок задних сидений по углу наклона - что очень даже полезно. Особой роскоши сзади нет - лишь дефлекторы обдува и USB-разъем для зарядки телефона и кармашек, куда его можно положить. Опционально доступны обогревы сидений.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Что касается грузового отсека, то его объем составляет 433 л. Спинки задних кресел складываются почти в ровный пол. Есть полноценная запаска, а сама пятая дверь поднимается довольно высоко. Открыть багажник взмахом ноги не получится даже в топовых версиях. Ну ладно, мы это как-нибудь переживем.

А вот отсутствие крючков и устройств, фиксирующих поклажу, все же удивляет. Не так давно "РГ" тестировала Skoda Karoq, который также значится в списке конкурентов Seltos, так вот "чех" в этом плане на голову опережает "корейца". Странно, что ребята из Kia до сих пор не задумываются о грамотной организации багажника. Такое ощущение, что никто из них по магазинам не ездит.

В движении

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Seltos построен на новой платформе K2, а в родственниках у него значатся Ceed и Cerato. В паре с двухлитровым двигателем (149 л.с.) идет вариатор IVT, который, к слову, был разработан собственными силами концерна.

Если почитать в Сети главные заочные претензии к Seltos, то львиная их часть будет относиться к вариатору, а точнее к его надежности. За неделю тест-драйва ответить на этот вопрос, конечно, нельзя, хотя сами корейцы и уверяют, что как минимум 150 тысяч километров двигатель и вариатор в России отходят без проблем (смена масла в коробке проходит на 90 тысячах км).

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Но пока можно сказать следующее: IVT - уж точно не самое слабое место "корейца". Да, определенная задержка при старте есть, однако критичной ее точно не назовешь.

При этом вариатор не заставляет двигатель сильно выть на высоких оборотах и адекватно имитирует переключения в спортивном режиме, перебирая восемь фиксированных передач. Да и в принципе работу свою он выполняет исправно: нет никаких толчков, всё плавно. Вообще Seltos с этой связкой оказался вполне себе бодрым кроссовером - признаться, такого даже не ожидал. Для города такой SUV отлично подойдет - вы всегда сможете вовремя перестроиться, быстро набрав скорость, да и на светофорах не будете аутсайдером.

Еще один вопрос, который беспокоил многих, это подвеска. Корреспондент "РГ", тестировавший автомобиль в Корее, тогда жаловался, что на предоставленных Seltos она оказалась уж очень жесткой. И если это ощущалось даже на местных дорогах, то что могло быть на наших трассах.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Но в итоге ребята из Kia учли пожелания журналистов и адаптировали подвеску под российские условия. Заменили амортизаторы по кругу, а также передние пружины, сайлент-блоки и передний стабилизатор поперечной устойчивости. И это дало свои плоды.

Seltos отлично ведет себя на ямах с острыми краями и жестких стыках, прекрасно справляемся и с лежачими полицейскими, и с заплатками. Да, до идеала - а это бесспорно C5 Aircross - не дотягивает, но подвеска вполне комфортная и энергоемкая.

Активно поработали корейцы и над "шумкой". Звук двигателя проникает в салон лишь при разгоне "в пол" и на высоких скоростях. Основная проблема - это колесные арки, которые оказались не так сильно защищены. Обычно вариаторы досаждают своим специфическим жужжанием, но Seltos - это исключение из правил. IVT вас не будет напрягать.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Руль - достаточно острый, от упора до упора 2,5 оборота. Реакции относительно спокойные, машина не провоцирует на острую езду, но при этом всегда остается послушной. При резких поворота кроссовер приходится ловить, так что для активных драйверов автомобиль явно не подойдет.

Корейцы утверждали, что выбор в пользу вариатора был сделал и потому, что эта коробка довольно экономичная. Цифры по паспорту, как обычно, можно не смотреть, в реальности расход на "сотню" в городском режиме составил почти 11 литров. Не так уже и экономично. Большой плюс лишь в том, что машина спокойно переваривает АИ-92.

Что в итоге

Фото: Юрий Зубко/ РГ

У корейцев получился визуально очень яркий автомобиль, который многим придется по душе. Он неплохо едет, напичкан большим количеством всевозможных помощников и модных нынче опций.

Но считать Seltos "убийцей" Creta нельзя - это абсолютно разные машины, да и рассчитаны они на разную аудиторию. Скорее можно сказать, что Seltos - это премиальная альтернатива главному кроссоверу России последних лет. Хотите подороже и побогаче - тогда вам к Kia, подешевле и попроще - тогда к Hyundai.

Цена на Seltos стартует от 1,1 млн рублей, топовая версия вообще обойдется в 2 млн рублей. У SUV на выбор сразу три двигателя, четыре трансмиссии и два типа приводов. Речь идет о двух "атмосферниках" - 1.6 и 2.0 мощностью 121-123 и 149 л.с. соответственно и турбированном 1.6 T-GDI с отдачей в 177 л.с. Система полного привода доступна только на версиях с безнаддувным мотором.

Что касается трансмиссии, то в линейке есть вариатор, 6-ступенчатые "механика" и "автомат", а также 7-скоростной преселективный "робот".

Такой разнообразие должно помочь Kia успешно стартовать с этим кроссовером на нашем рынке. Хотя базовые машины, как и флагманские версии с турбомотором, появятся только в июне.

Но если честно, то ценовая политика вызывает вопросы - вряд ли найдется так много людей, которые захотят покупать компактный автомобиль, например, за 1,7 млн рублей. Или за 2 млн рублей. Располагая такой суммой, можно приобрести себе машину совсем другого класса, что, учитывая реалии, россияне и сделают. Благо выбор на нашем рынке в плане кроссоверов очень неплохой, о чем мы не так давно рассказывали.