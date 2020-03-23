Nissan сократит 3000 человек из-за коронавируса

Nissan Motor сократит около 3000 рабочих на трех заводах в Испании, которые остановили производство из-за вспышки коронавируса. В прошлом году компания произвела в этой стране около 65 000 автомобилей.

Основное производство в Барселоне выпускает коммерческие автомобили и небольшие грузовики, предназначенные для европейских рынков. Предприятие остановилось 13 марта из-за карантина, который отрезал поставки комплектующих.

Как уточняет портал Nikkei, компания также планирует временно закрыть свое предприятие в британском Сандерленде. Это крупнейший в Великобритании завод, который произвел в 2019 году около 346 000 автомобилей, включая кроссовер Qashqai и электромобиль Leaf. На нем работает около 6000 человек.

Ранее Tesla заявила, что приостанавливает производство на своих заводах в США. Такое же решение приняло руководство компаний General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler для заводов, расположенных на территории США, Мексики и Канады.

В Европе встало производство Peugeot и Citroen, Mercedes-Benz, Volvo, Rolls-Royce и других автомобилей.